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Сніг, хуртовина та заморозки до -10: у яких регіонах України буде найхолодніше

Маріна Фурман
6 квітня 2025, 15:05
774
Зимова погода все ще не планує відступати.
снег, зима
Які сюрпризи підготувала погода на наступний тиждень / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода з 7 по 13 квітня
  • У яких регіонах прогнозується сніг та заморозки

Впродовж наступного тижня українцям не варто чекати весняного тепла. Погода буде некомфортною та вологою, очікуються опади у вигляді снігу та дощу. Таким прогнозом поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, передає meteoprog.

Погода в Україні 7 квітня

У понеділок, 7 квітня, прогнозується холодна погода по всій Україні. Вночі в західних та північних областях, вдень — також місцями в центральних регіонах, Криму та Приазов'ї очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу, на півдні — дощ.

відео дня

Місцями можливі хуртовини, налипання мокрого снігу, а на дорогах — ожеледиця. Тому водіям варто бути обережними на дорогах.

Температура повітря в західних регіонах вночі становитиме -2...-7 °С, вдень -1...+4 °С. У решті областей вночі -1…+5 °С, вдень +4…+9 °С.

Погода в Україні 8 квітня

У вівторок, 8 квітня, у західних, північних та місцями центральних областях очікується невеликий мокрий сніг та ожеледиця. В решті регіонів України без істотних опадів.

Температура повітря в західних регіонах вночі опуститься до -2...-7 °С, в інших областях вночі -2...+3 °С; вдень +2...+7 °С.

Погода в Україні 9 квітня

У середу, 9 квітня, вночі у західній частині країни, а також на крайній півночі України пройде невеликий сніг. Протягом дня в більшості регіонів, окрім південного сходу, прогнозуються незначні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. На дорогах західних і північних областей утвориться ожеледиця.

Температура повітря вночі -4…+1 °С, у Поліссі та у Карпатах місцями до -7 °С; вдень +3...+8 °С.

Погода в Україні 10 квітня

У четвер, 10 квітня, на заході України прогнозують сніг та ожеледицю, а на сході та півдні - дощ. У Карпатах значний сніг.

Температура повітря вночі становитиме -3...+2 °С, вдень на Лівобережжі +4...+9 °С, на решті території -1...+4 °С; у Карпатах протягом доби -2…-7 °С.

Погода в Україні 11 квітня

У п'ятницю, 11 квітня, зимова погода все ще не відступатиме. Мокрий сніг та дощі прогнозують у більшості регіонах України.

Температура повітря в нічний час становитиме -3…+2 °С, вдень +1…+7 °С. У Карпатах вночі -5...-10 °С, вдень -1...-6 °С.

Погода в Україні 12 квітня

У суботу, 12 квітня, погода буде аналогічною, як у пʼятницю, лише температура повітря вночі -3...+2 °С, вдень +1...+7 °С.

Погода в Україні 13 квітня

У неділю, 13 квітня, західні та південно-західні регіони можуть насолоджуватися сухою погодою. У інших областях очікується мокрий сніг, місцями дощ.

Температура повітря вночі становитиме 0…-5 °С, вдень +2…+7 °С, на Прикарпатті та місцями у південній частині +7…+12 °С.

Погода в Україні - новини за темою

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що у неділю, 6 квітня, вдень у більшості областей України очікується до +2…+9 градусів, на заході навіть у денні години передбачається 0…+4 градуси. У східних областях, в Криму та на Дніпропетровщині в неділю буде тепліше, +10…+15 градусів. У західних та північних областях та частково у центральній частині випадатиме мокрий сніг. На решті території – переважно поки що буде йти дощ.

Як писав Главред, похолодання посилиться в Україні вже з понеділка, 7 квітня. Воно очікується повсюди. Синоптики прогнозують нічні заморозки не лише на ґрунті, а й у повітрі. Але після Вербної неділі українців потішить потепління.

А ось на Великдень, 20 квітня, в Україні слід очікувати грози та невеликі дощі в західних, північних і частково східних областях. Решта територій без значних опадів. У південних областях температура буде від +15 до +18, у західних областях від +10 до +15, у північних, північно-східних та центральних у межах +10 - +15 градусів.

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Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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