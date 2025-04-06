У 2025 році Україна може залишитися без популярного фрукта: у чому причина

Весняні заморозки вдарять по урожаю.

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Чим загрожують весняні заморозки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Як весняні заморозки вплинуть на врожай

Без якого раннього фрукта можуть залишитися українці

Зима не відступає, і в Україні вже розпочалися весняні заморозки, які можуть негативно вплинути на врожай. Аграрії активно готуються до зміни погодних умов. Про це розповів еколог та геоботанік Яків Дідух в матеріалі РБК-Україна.

Еколог зазначив, що на початку весни температура була аномально високою, що давало можливість деревам добре запилюватися та формувати майбутній врожай.

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Також у березні пройшли весняні дощі, які зволожили ґрунт, що вкрай важливо для хорошого врожаю.

Однак різке зниження температур зруйнувало ці плани – імовірно, цього року врожаю ранніх абрикосів не буде.

Водночас еколог запевняє, що аграрії в Україні адаптувалися до кліматичних змін, тому вони завчасно висаджують різні сорти, щоб у разі втрати одного, інші могли дати врожай.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, упродовж тижня в Україні суттєво знизилися ціна на імпортні помідори. Попит на турецькі томати суттєво впав, тоді як їхня пропозиція значно збільшилась. Помідори наразі продаються за ціною від 65 до 85 грн за кілограм ($1,57-2,06/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Також в Україні стрімко дешевшає картопля через низький попит серед споживачів. Наразі овоч продають у діапазоні 15-25 грн/кг ($0,36-0,46/кг), залежно від якості та обсягів пропонованих партій, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Тим часом вартість бананів почала доволі швидкими темпами зростати. Минулого тижня відбувся найбільший стрибок цін. Відомо, що у березні середня вартість за кілограм бананів становила 78,90 гривні, що на 13,20 гривні вище, ніж у лютому (65,70 гривні).

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