У Міхаеля Шумахера сталася довгоочікувана радісна подія

У сім'ї у легендарного гонщика сталася довгоочікувана радісна подія.

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Дочка Мікаеля Шумахера стала мамою / Колаж Главред, фото Instagram/gina_schumacher

Ви дізнаєтеся:

Як радісна подія пов'язана з дочкою гонщика

Про що вона написала в соціальній мережі

Сім'я легендарного гонщика Мікаеля Шумахера, який багато років тому отримав серйозну травму і відтоді не з'являється на публіці, поділилася радісною новиною.

Дочка легендарного гонщика Джина-Марія Шумахер, професійний кінний спортсмен, оголосила про народження дочки в Instagram.

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Міхаель Шумахер став дідусем / Фото Instagram/michaelschumacher

Вона дочка семиразового чемпіона світу Формули-1 Міхаеля Шумахера, якого вважають одним із найкращих гонщиків в історії цього виду спорту, який здобув 91 перемогу в перегонах у період із 1991 до 2012 року.

Дочка Мікаеля Шумахера / Фото Instagram/ gina_schumacher

Джина-Марія вийшла заміж за свого партнера Іена Бетке торік і зробила оголошення своїм 337 000 підписникам в Instagram, супроводивши його підписом: "Ласкаво просимо у світ, Міллі. Народжена 29 березня, наша душа повна як ніколи. Ми безмірно благословенні тим, що ти є в нашому житті".

Вагітність настала всього через кілька місяців після весілля Джини і Яна у вересні на сімейній віллі вартістю 27 мільйонів фунтів стерлінгів на Майорці.

Дочка Мікаеля Шумахера / Фото Instagram/ gina_schumacher

Приватний захід був оповитий таємницею, було вжито суворих заходів, щоб не допустити витоку фотографій або подробиць. Повідомляється, що гостей попросили здати свої телефони перед входом, щоб свято було зосереджене на сім'ї та друзях.

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Раніше Главред писав про те, що провідний репортер F1 надав важливі новини про здоров'я легендарного гонщика Мікаеля Шумахера через понад 11 років після його трагічного нещасного випадку на лижах. Легенда F1 Шумахер, який виграв сім чемпіонатів світу, потрапив в інцидент у грудні 2013 року, в результаті якого він впав у медикаментозну кому. Відтоді він не з'являвся на публіці.

Також повідомлялося, що німецький легендарний гонщик "Формули-1" Міхаель Шумахер, можливо, побував на весіллі своєї дочки - Джини Шумахер. Для забезпечення конфіденційності Шумахера гостям довелося залишити свої мобільні телефони, щоб ніхто не міг зняти гонщика.

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