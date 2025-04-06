Частина українців не зможе передати показники лічильника у 2025 році - яка причина

У 2025 році українці, які не пройшли вчасну повірку лічильників, можуть зіткнутися з проблемами при передачі показань і зростанням сум у платіжках.

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У частини українців більше не прийматимуть показники лічильника - хто в зоні ризику / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Хто не зможе передати показники лічильника у 2025 році

Хто має платити за повірку лічильників

Як часто потрібно робити повірку лічильника

У 2025 році деякі українці можуть зіткнутися з труднощами при передачі показань лічильників, оскільки комунальні служби можуть відмовитися їх приймати. Причина — несвоєчасне проходження повірки лічильників. По це розповіли на сайті Центру комунального сервісу.

Хто не зможе передати показники лічильника у 2025 році

Це стосується громадян, які не провели обов’язкову повірку приладів обліку у встановлений термін. Відповідальність за її організацію покладається на споживача — необхідно самостійно викликати фахівців, оплатити послугу та надати результати перевірки до водоканалу.

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У разі відсутності чинної повірки показання лічильника до розрахунку не приймаються. У такому випадку споживання води нараховуватиметься за середніми нормативами по будинку, що часто призводить до суттєвого збільшення суми в платіжках.

Як часто потрібно робити повірку лічильника

Повірка є обов’язковою процедурою кожні чотири роки, адже вона підтверджує справність приладу та точність обліку спожитої води. У разі її невиконання комунальні служби мають право змінити порядок нарахування, що негативно вплине на вартість послуг для окремих споживачів.

Хто має платити за повірку лічильників

У зв’язку з набуттям чинності Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", Національна комісія, що регулює енергетику та комунальні послуги, провела перерахунок тарифів. Зокрема, з тарифів були виключені витрати на обслуговування та повірку будинкових (комерційних) і квартирних (розподільних) лічильників.

"Відтак з 29 листопада 2017 повірка та ремонт засобів квартирних приладів обліку води та тепла, які знаходяться у власності фізичних осіб, здійснюватиметься за кошти абонентів", - повідомили у Центрі комунального сервісу.

Тарифи в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з 1 квітня 2025 року в місті Очаків набудуть чинності нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Відповідне рішення ухвалила міська рада через різке зростання витрат на надання цих послуг та складну фінансову ситуацію в громаді.

Водночас на загальнодержавному рівні найближчим часом не передбачено підвищення цін на комунальні послуги. У Міністерстві енергетики України заявили, що інформація про можливе зростання тарифів не відповідає дійсності, і наразі перегляд цін на електроенергію та газ не розглядається.

З настанням весни комунальні витрати для українців частково знижуються не лише через завершення опалювального сезону, а й завдяки оновленим механізмам субсидій. У березні Пенсійний фонд здійснив перерахунок частини з них, однак це торкнулося не всіх отримувачів допомоги.

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Що відомо про Центр комунального сервісу Центр комунального сервісу (ЦКС) – це комунальна установа, створена для спрощення взаємодії мешканців з постачальниками житлово-комунальних послуг. Основна мета ЦКС — надати зручний і доступний сервіс для мешканців щодо розрахунків, нарахувань, консультацій та обслуговування в одному місці.

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