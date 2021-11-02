Екс-дружину Джонні Деппа можуть посадити на сім років за лжесвідчення

Ембер Херд порушила закон про ввезення тварин на територію Австралії/ instagram.com/amberheard

Американська актриса і колишня дружина Джонні Деппа Ембер Херд знову опинилася під слідством. Їй закидають звинувачення про лжесвідчення у справі, охрещеній у пресі, як "війна з тер'єрами".

По даним Daily Mail актриса збрехала австралійській владі у справі про незаконне ввезення собак на територію країни в 2015 році.

Тоді вона на приватному літаку незаконно ввезла домашніх вихованців, тер'єрів на прізвисько Пістоль і Бу, в Австралію без відповідних документів.

У суді Херд публічно вибачилася за це, зсилаючись на розсіяність через недосип. За словами актриси, це не було цілеспрямованим порушенням, а лише прикрим непорозумінням.

У 2015 році Херд вдалося переконати суд у тому, що ситуація з собаками була випадковістю. Вона принесла публічні вибачення і заплатила штраф у розмірі 10 000 австралійських доларів (7650 доларів США).

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Зараз в лондонському суді колишній менеджер Деппа Кевін Мерфі дав свідчення, згідно з якими актриса усвідомлено змушувала його лжесвідчити в суді у справі про "війну з тер'єрами". На доказ він навів безліч електронних листів, побічно підтверджують провину Херд.

Заява Мерфі стала причиною нового розслідування, за яким Ембер Херд можуть також звинуватити у брехні під присягою. За такий проступок актрисі загрожує до 7 років тюремного ув'язнення відповідно до Кримінального кодексу Квінсленда.

Ембер Херд може потрапити під арешт, якщо вирішить знову в'їхати на територію Австралії.

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Раніше Джонні Депп розповідав, що піддається цькуванню в Голлівуді після суду з колишньою дружиною Ембер Херд.

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