Гарячий красень: як зараз виглядає наймолодший син Майкла Джексона

Прінс Майкл Джексон II під час поминальної служби по його батькові/ gettyimages.com

Молодший син Майкла Джексона - Прінс Майкл Джексон II, нині відомий як Біджі, вперше дав інтерв'ю про спадщину батька для ЗМІ.

Унікальні кадри зняті під час інтерв'ю для британського ранкового шоу Good Morning Britain.

Біджі Джексон рідко з'являється на публіці. Більш того, це інтерв'ю - перше в житті хлопця, в якому він говорив про батька.

Прінс Майкл Джексон II розповів про підготовку до Хеллоуїну в будинку Джексонів в Каліфорнії. За його словами вечірка, яку затіяли в маєтку, дуже сподобалася б Майклу Джексону, адже: "У цьому була вся його суть - радувати людей і приносити їм користь".

Біджі було всього сім, коли помер Майкл Джексон. З тих пір молодший син співака, якому зараз 19 років, рідко з'являвся на публіці. За 12 років молодий чоловік сильно змінився і змужнів. На відео в ньому ледь впізнається той милий хлопчисько, якого побачив весь світ на похоронах Джексона в 2009 році.

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Як зараз виглядає Біджі Джексон / скріншот - twitter.com

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