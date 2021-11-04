Міс Україна Всесвіт 2021 спровокувала ДТП за участю трьох машин

Анна Неплях потрапила в аварію / instagram.com/neplyah

Міс Україна Всесвіт 2021 модель Анна Неплях стала причиною ДТП. Зіткнення сталося в Києві 4 жовтня.

У сторіс Анна Неплях розповіла, що потрапила в аварію. Провину за ДТП дівчина бере на себе.

За словами Неплях, їй не вдалося вірно розрахувати гальмівний шлях, через що її машина врізалася вперед, а та в свою чергу - в наступну.

На щастя, ніхто в результаті аварії не постраждав. Машина Неплях, яку дівчина ніжно називає Пиріжком, отримала механічні пошкодження.

Про причину аварії Анна Неплях сказала наступне: "Напевно не випадково все відбувається. Треба мені напевно десь видихнути, тому що щось я занадто поспішала жити і все встигати. А тобі кажуть: "Ні. Пригальмуй".

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Машина Неплях після ДТП / instagram.com/neplyah

Анна Неплях зазначила, що водії-учасники ДТП поставилися до ситуації, що склалася максимально лояльно, без криків і скандалів. Вони ж втішили дівчину, що всяке трапляється, добре, що всі цілі, а машини - це просто залізо.

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Раньше в аварію потрапила актриса Римма Зюбіна - винний у ДТП водій кидався на неї з погрозами.

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