Дружина Тімура Мірошниченка розкрила, куди зник ведучий

Мірошниченки скористалися можливістю зміцнити їхні романтичні стосунки.

https://glavred.net/starnews/zhena-timura-miroshnichenko-raskryla-kuda-ischez-vedushchiy-10690634.html Посилання скопійоване

Тімур Мірошниченко зараз - Інна Мірошниченко показала відпочинок з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Коротко:

Інна Мірошниченко повідомила, де "пропали" вона і чоловік

Парі вдалося провести час у мальовничому куточку наодинці

Українська блогерка, юристка та громадська діячка Інна Мірошниченко разом із чоловіком, ведучим Тімуром Мірошниченком, зникла з публічного простору. Сьогодні в Instagram вона розповіла, що відбувається в їхній родині.

У липні Мірошниченки разом із чотирма дітьми вирушили за кордон на відпочинок до моря. Сім'я чудово провела час, проте часу на себе у багатодітних батьків практично не було.

відео дня

У зв'язку з цим Тімур та Інна зважилися провести відпустку без дітей і гаджетів. Пара винайняла будиночок у лісі, де насолоджувалася тишею, природою і товариством одне одного. Це Мірошниченко назвала "перезавантаженням".

Тімур Мірошниченко зараз - Інна Мірошниченко показала відпочинок з чоловіком / instagram.com/_inna_mi_

Тімур Мірошниченко зараз - Інна Мірошниченко показала відпочинок з чоловіком / instagram.com/_inna_mi_

Тімур Мірошниченко зараз - Інна Мірошниченко показала відпочинок з чоловіком / instagram.com/_inna_mi_

Тімур Мірошниченко зараз - Інна Мірошниченко показала відпочинок з чоловіком / instagram.com/_inna_mi_

Тімур Мірошниченко зараз - Інна Мірошниченко показала відпочинок з чоловіком / instagram.com/_inna_mi_

Тімур та Інна Мірошниченки - батьки чотирьох дітей. Двоє з них, Мія і Марко, біологічні, ще двоє, Марсель і Ангеліна, "народжені серцем". Усиновлення, формування побуту та особливості виховання стали новою справою життя для Інни - наразі вона займається підвищенням обізнаності суспільства в цих сферах.

Тімур та Інна Мірошниченки з дітьми / instagram.com/_inna_mi_

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, чому 51-річний Андрій Данилко досі не побудував сім'ю. Артист розкрив сімейну таємницю про прокляття, яке нібито наклала його прабабуся.

Також стало відомо, що українська акторка Анна Кошмал не може скинути вагу після того, як у березні 2025 року вдруге стала мамою. Їй не допомагають дієти і відмова від солодкого.

Читайте також:

Про персону: Інна Мірошниченко Інна Мірошниченко - українська юристка та блогерка, дружина популярного ведучого і шоумена Тімура Мірошниченка. Разом пара виховує двох біологічних дітей - Мію та Марко, і двох прийомних - сина Марселя та доньку Ангеліну. Інна веде блог про життя багатодітної мами, підвищує обізнаність суспільства про особливості усиновлення дітей в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред