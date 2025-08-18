Рус
Дружина Тімура Мірошниченка розкрила, куди зник ведучий

Анна Підгорна
18 серпня 2025, 13:20
24
Мірошниченки скористалися можливістю зміцнити їхні романтичні стосунки.
Інна Мірошниченко, Тимур Мірошниченко
Тімур Мірошниченко зараз - Інна Мірошниченко показала відпочинок з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Коротко:

  • Інна Мірошниченко повідомила, де "пропали" вона і чоловік
  • Парі вдалося провести час у мальовничому куточку наодинці

Українська блогерка, юристка та громадська діячка Інна Мірошниченко разом із чоловіком, ведучим Тімуром Мірошниченком, зникла з публічного простору. Сьогодні в Instagram вона розповіла, що відбувається в їхній родині.

У липні Мірошниченки разом із чотирма дітьми вирушили за кордон на відпочинок до моря. Сім'я чудово провела час, проте часу на себе у багатодітних батьків практично не було.

відео дня

У зв'язку з цим Тімур та Інна зважилися провести відпустку без дітей і гаджетів. Пара винайняла будиночок у лісі, де насолоджувалася тишею, природою і товариством одне одного. Це Мірошниченко назвала "перезавантаженням".

Тімур та Інна Мірошниченки - батьки чотирьох дітей. Двоє з них, Мія і Марко, біологічні, ще двоє, Марсель і Ангеліна, "народжені серцем". Усиновлення, формування побуту та особливості виховання стали новою справою життя для Інни - наразі вона займається підвищенням обізнаності суспільства в цих сферах.

Тимур та Інна Мірошниченки з дітьми
Тімур та Інна Мірошниченки з дітьми / instagram.com/_inna_mi_

Про персону: Інна Мірошниченко

Інна Мірошниченко - українська юристка та блогерка, дружина популярного ведучого і шоумена Тімура Мірошниченка. Разом пара виховує двох біологічних дітей - Мію та Марко, і двох прийомних - сина Марселя та доньку Ангеліну. Інна веде блог про життя багатодітної мами, підвищує обізнаність суспільства про особливості усиновлення дітей в Україні.

Інна Мірошниченко Тімур Мірошниченко
