Наталя Могилевська вперше показала обличчя молодшої доньки - деталі

Ви дізнаєтеся:
- Наталя Могилевська прогулялася з донькою
- Як вона виглядає
Українська відома співачка Наталя Могилевська нарешті показала обличчя своєї молодшої доньки Софії.
На своїй сторінці в соцмережах Могилевська рідко показує прийомних доньок Софію та Мішель, оберігаючи їх від публічності, але обличчя 6-річної Софії все ж таки потрапило в кадр.
Співачка вирішила показати, як минає ранок і вийшла з донькою на прогулянку. Софія була одягнена в милий рожевий костюм і їхала на велосипеді.
Дивіться відео, в якому Могилевська показала молодшу доньку:
Батько Наталії Могилевської
Нещодавно співачка показала архівне фото свого батька, який загинув 1994 року в автокатастрофі, і трошки розповіла про нього.
"Спасибі тобі, тату, за живий приклад сили, сміливості, благородства, гумору і неймовірної, тонкої, глибокої мудрості. Дякую тобі за силу нашого роду. Ти в моєму серці завжди, як і моя безмежна повага та вдячність тобі", - написала Могилевська.
Шанувальники залишилися в захваті від фото і підкреслили, що Наталя дуже схожа на свого батька.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Наталя Могилевська - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, Наталя Могилевська не перестає дивувати своїми добрими справами, нещодавно артистка прихистила вісім кошенят, яких знайшла біля супермаркету, і шукала для них господарів. Цього разу Могилевська вирішила допомогти ще одному кошеняті.
А також Наталя Могилевська показала подарунок для молодшої доньки Софії. Як розповіла Наталя, дівчинка спить поруч із нею в кімнаті і настав час придбати для неї ліжечко побільше. Могилевська обрала ліжко зі спортивним майданчиком, тому Софія з нього просто не вилазить.
Вас може зацікавити:
- Катерина Бужинська розповіла про свою таємничу доньку - де вона живе
- "Підбирай слова": Ступка обізвав українського військового та закатав із ним скандал
- "Найпідлішим чином": Олег Винник з'явився з новою заявою
Про персону: Наталя Могилевська
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред