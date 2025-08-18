Наталя Могилевська вперше показала обличчя молодшої доньки - деталі

Наталя Могилевська захопила шанувальників сімейним контентом.

Наталя Могилевська - діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталя Могилевська

Наталя Могилевська прогулялася з донькою

Як вона виглядає

Українська відома співачка Наталя Могилевська нарешті показала обличчя своєї молодшої доньки Софії.

На своїй сторінці в соцмережах Могилевська рідко показує прийомних доньок Софію та Мішель, оберігаючи їх від публічності, але обличчя 6-річної Софії все ж таки потрапило в кадр.

Співачка вирішила показати, як минає ранок і вийшла з донькою на прогулянку. Софія була одягнена в милий рожевий костюм і їхала на велосипеді.

Дивіться відео, в якому Могилевська показала молодшу доньку:

Молодша донька Наталії Могилевської / фото: скрін t.me/stars_ua_gl

Наталя Могилевська з доньками / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Батько Наталії Могилевської

Нещодавно співачка показала архівне фото свого батька, який загинув 1994 року в автокатастрофі, і трошки розповіла про нього.

"Спасибі тобі, тату, за живий приклад сили, сміливості, благородства, гумору і неймовірної, тонкої, глибокої мудрості. Дякую тобі за силу нашого роду. Ти в моєму серці завжди, як і моя безмежна повага та вдячність тобі", - написала Могилевська.

Шанувальники залишилися в захваті від фото і підкреслили, що Наталя дуже схожа на свого батька.

Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

Про персону: Наталя Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

