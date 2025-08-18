"Не вийшло якогось особистого життя": Данилко вперше розповів, чому самотній

Андрій Данилко озвучив версію, чому йому не судилося стати чоловіком та батьком.

51-річний Андрій Данилко ніколи не був одружений, у нього немає дітей. Про його особисте життя, романи та захоплення практично нічого не відомо.

На запитання про це артист раніше відповідав, що просто не склалося, не вдаючись у подробиці. Однак у недавньому інтерв'ю розкрив причину, яка, як він переконаний, могла вплинути на його долю.

Данилко розповів, що на його сім'ї лежить прокляття: його бабуся була з багатої сім'ї, але закохалася в чоловіка, нижчого за себе за статусом. За це прабабуся зірки нібито прокляла цей шлюб і кілька наступних поколінь.

"У мене не вийшло якогось особистого життя. ... Я от думаю: з якого дива? Чому так придумано? Чому я за це маю відповідати? Вона прокляла їхній шлюб, і в них шлюб цей розпався. Чому я за це відповідаю? За те, що я не робив?" - здивовано зазначає Андрій Данилко.

Про персону: Андрій Данилко Андрій Данилко - український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-е місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені та в арт-образі Сердючки з'явився в таких проєктах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", та ін.

