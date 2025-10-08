35-річну зірку "Гаррі Поттера" запідозрили в заручинах - ЗМІ

Емма Вотсон засвітила каблучку на "тому самому" пальці.

Емма Вотсон особисте життя - акторці приписують заручини / колаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

Коротко:

Уже понад рік триває роман Емми Вотсон з аспірантом з її університету

Пару запідозрили в заручинах після недавнього виходу зірки у світ

Британська акторка та активістка Емма Вотсон мала кілька гучних романів - їй навіть приписували стосунки з принцом Гаррі, хоча вони обидва заперечують ці чутки. Однак заміжньою 35-річна зірка ще не була.

Та схоже, що скоро це зміниться - її нещодавно запідозрили в заручинах. Понад рік Емма зустрічається з Кіраном Брауном, аспірантом Оксфордського університету, в якому зараз навчається сама. Як повідомляють Daily Mail, Браун, схоже, зважився відвести зірку під вінець.

6 жовтня Емма Востон з'явилася на Тижні моди в Парижі - вона відвідала показ бренду MiuMiu. На червоній доріжці вона виблискувала великою каблучкою на безіменному пальці.

Чутки про ймовірні заручини акторка не коментує.

Про персону: Емма Вотсон Емма Вотсон - британська акторка, модель, громадська діячка. Світову славу здобула в дитячому віці завдяки виконанню ролі Герміони Грейнджер у фільмах про Гаррі Поттера. Є послом доброї волі ООН-жінки, займається боротьбою за рівність статей. Була обличчям косметичного бренду Lancôme, співпрацювала з дизайнеркою Вів'єн Вествуд і британським будинком моди Burberry. Найвідоміші кінороботи: фільми про Гаррі Поттера, "Балетні туфельки", "Переваги скромників", "Елітне суспільство", "Маленькі жінки".

