35-річну зірку "Гаррі Поттера" запідозрили в заручинах - ЗМІ

Коротко:
- Уже понад рік триває роман Емми Вотсон з аспірантом з її університету
- Пару запідозрили в заручинах після недавнього виходу зірки у світ
Британська акторка та активістка Емма Вотсон мала кілька гучних романів - їй навіть приписували стосунки з принцом Гаррі, хоча вони обидва заперечують ці чутки. Однак заміжньою 35-річна зірка ще не була.
Та схоже, що скоро це зміниться - її нещодавно запідозрили в заручинах. Понад рік Емма зустрічається з Кіраном Брауном, аспірантом Оксфордського університету, в якому зараз навчається сама. Як повідомляють Daily Mail, Браун, схоже, зважився відвести зірку під вінець.
6 жовтня Емма Востон з'явилася на Тижні моди в Парижі - вона відвідала показ бренду MiuMiu. На червоній доріжці вона виблискувала великою каблучкою на безіменному пальці.
Чутки про ймовірні заручини акторка не коментує.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що співачка Ріанна втретє стала мамою. Вона розкрила стать дитини, її ім'я, а також показала перше фото з новонародженим. Батьком малюка став партнер зірки - репер A$AP Rocky.
Також зірка "Усі жінки - відьми", американська акторка Алісса Мілано, опинилася на операційному столі. Фото з лікарні в соціальних мережах опублікувала сама артистка.
Читайте також:
- Зірку "Сам удома" розбив інсульт: який він має вигляд
- Усі покинули: Джулія Робертс розповіла, чому весь час плаче
- Софі Лорен несподівано вийшла на публіку - який вигляд має 91-річна легенда
Про персону: Емма Вотсон
Емма Вотсон - британська акторка, модель, громадська діячка. Світову славу здобула в дитячому віці завдяки виконанню ролі Герміони Грейнджер у фільмах про Гаррі Поттера. Є послом доброї волі ООН-жінки, займається боротьбою за рівність статей. Була обличчям косметичного бренду Lancôme, співпрацювала з дизайнеркою Вів'єн Вествуд і британським будинком моди Burberry. Найвідоміші кінороботи: фільми про Гаррі Поттера, "Балетні туфельки", "Переваги скромників", "Елітне суспільство", "Маленькі жінки".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред