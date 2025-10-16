"Їхній час добіг кінця": Том Круз припинив стосунки з молодою актрисою - ЗМІ

Круз і де Армас дійсно розірвали стосунки після дев'яти місяців зустрічей.

Том Круз припинив стосунки з молодою актрисою / колаж: Главред, фото: instagram.com/TomCruise, instagram.com/ana_d_armas

Ану де Армас уже помітили в компанії іншої знаменитості

Екс-закохані продовжують підтримувати дружні стосунки

63-річний голлівудський актор Том Круз і його 37-річна дівчина Ана де Армас більше не разом. Про це пише видання Daily Mail.

Зазначається, що актрису кінострічок "Ножі наголо" і "Блондинка" вже помітили в компанії іншої знаменитості - Майлза Теллера, який знімався з Томом у фільмі "Топ Ган 2: Меверік". Після цього почали ширитися чутки, що Круз знову холостяк, хоча поки що офіційної інформації про своє особисте життя ні він, ні Ана не давали.

Але інсайдери зазначають, що Круз і де Армас справді розірвали стосунки після дев'яти місяців зустрічей через те, що "між ними згасла іскра". Однак екскохані продовжують підтримувати дружні стосунки та працюватимуть разом.

"Їхній час як пари добіг кінця... Вони залишаться хорошими друзями, але більше не зустрічаються. Вони просто зрозуміли, що не протримаються разом і що їм краще бути просто друзями. Вони все ще люблять компанію одне одного", - зазначили знайомі екс-пари.

До речі, востаннє Тома Круза та Ану де Армас бачили разом на публіці в липні цього року. Тоді ж пара офіційно оголосила про свій роман. А вже у вересні ходили чутки про їхнє ймовірне весілля. Подейкували, що закохані розглядають можливість одруження під водою або в космосі.

Про персону: Том Круз Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий володар премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий володар премії "Сатурн" (2002, 2022) і чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв'ю з вампіром", "Із широко заплющеними очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" і дилогія "Топ Ган".

