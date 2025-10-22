Рус
Дженніфер Лопес звернулася до магії, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ

Анна Підгорна
22 жовтня 2025, 01:30оновлено 22 жовтня, 02:11
Джей Ло не вірить, що їхня історія кохання справді закінчилася.
Бен Аффлек, Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес намагається повернути Бена Аффлека - деталі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/jlo

  • Про історію кохання Бена Аффлека та Дженніфер Лопес
  • Як зірка сьогодні намагається повернути екскоханого

Дженніфер Лопес і Бена Аффлека об'єднує довга історія непростих стосунків: у двохтисячних пара була нерозлучною, і готувалася разом провести залишок своїх днів. Однак за день до весілля Джей Ло скасувала церемонію, за чутками, через проблеми зіркового коханого з алкоголем.

Потім у кожного пішло своє життя, але, очевидно, і Бен, і Дженніфер поверталися думками один до одного. І ось, через двадцять років після невдалого весілля, артисти возз'єднуються, і цього разу насправді йдуть під вінець - весілля Бена Аффлека і Дженніфер Лопес відбулося в липні 2022 року. Однак цей шлюб виявився складним випробуванням для обох партнерів, і завершився вже через два роки.

Бен Аффлек тепло відгукується в пресі про колишню дружину, і намагається рухатися далі, але Джей Ло, за словами інсайдерів, так і не "відпустила" коханого. Джерело повідомило виданню Radar Online, що Джен все ще тримається за думку, що їй і Бену судилося бути разом за будь-яку ціну.

З чуток Лопес навіть почала звертатися до тарологів, обрядів вуду, "вирівнює" чакри і "очищає простір". На це зірка готова витрачати нечувані суми. "Вона відмовляється прийняти, що це кінець. Джей Ло переконана, що їхня історія ще не завершена. ... Ніби спалювання шавлії та співи під молодим місяцем змусять Бена кинути все й повернутися", - поділився інсайдер.

Бен Аффлек, Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес намагається повернути Бена Аффлека - деталі / ua.depositphotos.com

Раніше Главред розповідав, що 79-річна Шер переживає кризу з молодшим на 40 років бойфрендом. Їхні стосунки тривають уже три роки, що не дуже тішить близьке оточення співачки.

Також у ЗМІ 35-річну зірку "Гаррі Поттера", британську акторку й активістку Емму Вотсон, запідозрили в заручинах після її виходу у світ з каблучкою на безіменному пальці.

Про персону: Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес - американська акторка, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер і бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка й талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою.

16:06

Київ, Львів і не тільки: РФ готує масовані удари — які міста під загрозоюВідео

15:54

Любов і трагедії: Netflix відкриє таємниці найвідомішої родини США - Кеннеді

15:52

Прогноз Таро на молодик 21 жовтня: Дівам - подарунки долі, Рибам - свобода, Ракам - більВідео

