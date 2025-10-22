Дженніфер Лопес звернулася до магії, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ

Джей Ло не вірить, що їхня історія кохання справді закінчилася.

Дженніфер Лопес намагається повернути Бена Аффлека - деталі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/jlo

Про історію кохання Бена Аффлека та Дженніфер Лопес

Як зірка сьогодні намагається повернути екскоханого

Дженніфер Лопес і Бена Аффлека об'єднує довга історія непростих стосунків: у двохтисячних пара була нерозлучною, і готувалася разом провести залишок своїх днів. Однак за день до весілля Джей Ло скасувала церемонію, за чутками, через проблеми зіркового коханого з алкоголем.

Потім у кожного пішло своє життя, але, очевидно, і Бен, і Дженніфер поверталися думками один до одного. І ось, через двадцять років після невдалого весілля, артисти возз'єднуються, і цього разу насправді йдуть під вінець - весілля Бена Аффлека і Дженніфер Лопес відбулося в липні 2022 року. Однак цей шлюб виявився складним випробуванням для обох партнерів, і завершився вже через два роки.

Бен Аффлек тепло відгукується в пресі про колишню дружину, і намагається рухатися далі, але Джей Ло, за словами інсайдерів, так і не "відпустила" коханого. Джерело повідомило виданню Radar Online, що Джен все ще тримається за думку, що їй і Бену судилося бути разом за будь-яку ціну.

З чуток Лопес навіть почала звертатися до тарологів, обрядів вуду, "вирівнює" чакри і "очищає простір". На це зірка готова витрачати нечувані суми. "Вона відмовляється прийняти, що це кінець. Джей Ло переконана, що їхня історія ще не завершена. ... Ніби спалювання шавлії та співи під молодим місяцем змусять Бена кинути все й повернутися", - поділився інсайдер.

Дженніфер Лопес намагається повернути Бена Аффлека - деталі / ua.depositphotos.com

Про персону: Дженніфер Лопес Дженніфер Лопес - американська акторка, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер і бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка й талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою.

