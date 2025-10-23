У Києві прощаються з Дизелем із Green Grey: перші подробиці

Чоловіка ховають у його улюбленій кепці, яка була невід'ємною частиною образу музиканта.

В столиці прощаються з Андрієм Яценко/ коллаж: Главред, фото: facebook.com, Андрей Яценко

Сьогодні в столиці України Києві прощаються з легендарним музикантом, засновником популярного українського гурту Green Grey - Андрієм Яценком (Дизель).

Прощальна церемонія розпочалася о 9:00 у Будинку кіно Національної спілки кінематографістів України.

У Києві прощаються з Андрієм Яценком / Фото Обоз.ua

У Києві прощаються з Андрієм Яценком / Фото Обоз.ua

У Києві прощаються з Андрієм Яценком / Фото Обоз.ua

У Києві прощаються з Андрієм Яценком / Фото Обоз.ua

Як відомо, артист помер 20 жовтня у віці 55 років. Причиною його смерті стала серцева недостатність, спричинена ішемічною хворобою серця.

Попрощатися із зіркою прийшли українські знаменитості. Серед них – музикант та продюсери Сергій Кузін та Віктор Придувалов, співаки Віктор Павлік, Джамала та Тарас Тополя, шоумен Анатолій Анатолич, а також нардеп Микола Тищенко. Востаннє побачити музиканта прийшов і його колега групи Green Grey "Мурік".

Тищенко на прощанні з Дизелем/ Фото Обоз.ua

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 жовтня стало відомо про смерть засновника і фронтмена групи Green Grey Андрія "Дизеля" Яценка. Як повідомила в соцмережах менеджер артистів і продюсер заходів Ірина Агелова, причиною смерті музиканта стала зупинка серця.

Раптова звістка про смерть Андрія "Дизеля" Яценка приголомшила українських зірок і його шанувальників. Друзі та колеги музиканта масово висловлюють співчуття, згадуючи його як талановиту і яскраву особистість.

Лідер гурту Green Grey пішов із життя у віці 55 років, коли колектив саме готувався до всеукраїнського концертного туру. Перший виступ мав відбутися вже 24 жовтня, проте організатори повідомили, що через трагічну подію тур скасовано.

Про гурт: Green Grey Green Grey - український рок-гурт, заснований у Києві навесні 1993 року. У творчості простежується суміш різноманітних стилів і музичних напрямків: рок, поп, фанк, тріп-хоп, дабстеп, техно, електро тощо. Дизель і Мурик жартома назвали свій стиль "укр-попом" за аналогією з "брит-попом". Green Grey першими в історії української музики двічі брали участь у церемонії нагородження MTV Europe, уклали контракт із компанією Pepsi в 1996 році, почали виступати одночасно з живим діджеєм і професійним балетом, організовували рок-шоу з використанням спецефектів, піротехніки та сценічних трансформацій. На сьогоднішній день гурт випустив сім студійних альбомів, дві компіляції найкращих пісень і концертний альбом "Дві епохи".

