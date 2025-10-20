"Злий жарт": названо причину смерті лідера гурту Green Grey

Подруга Андрія Яценка не стала приховувати причину його смерті.

https://glavred.net/stars/zlaya-shutka-nazvana-prichina-smerti-lidera-gruppy-green-grey-10708058.html Посилання скопійоване

Андрій Яценко через що помер / колаж: Главред, фото: facebook.com, Андрій Яценко

Ви дізнаєтеся:

Чому помер Андрій Яценко

Які деталі розповіли його друзі

Сьогодні, 20 жовтня, стало відомо про смерть лідера і засновника гурту Green Grey Андрія "Дизеля" Яценка.

Як написала в соцмережах продюсерка заходів і менеджерка по роботі з артистами Ірина Агелова, артист помер від зупинки серця.

відео дня

Про це вона повідомила під публікацією про смерть артиста, відповівши на запитання Віктора Павліка: "Як? Чому? Причина? Напишіть, хто знає. Тому що в голові не вкладається".

Ірина Агелова про смерть Андрія Яценка / фото: скрін facebook.com/diezel.greengrey/

Агелова зазначила, що Яценко не скаржився на здоров'я під час останньої їхньої зустрічі.

"Дзвоню тобі, а ти не відповідаєш. Здається, що це злий жарт. Ми бачилися не так давно, на стан здоров'я ти не скаржився. Завжди на позитиві за нові проєкти, ніколи не відмовляв... Дякую тобі за все. Болить... дуже", - додала Ірина.

Андрій Яценко / фото: facebook.com/diezel.greengrey/

Інформацію про проблеми із серцем підтвердив і режисер Віктор Придувалов.

"Друзі кажуть, що останні дні він скаржився на проблеми з серцем", - повідомив Віктор.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, продюсерка Олена Мозгова звернулася до своїх підписників і розповіла, що вона вирішила. Знаменитість опублікувала фото на велотренажері, позувавши в яскравих лосинах і рожевих кросівках.

А також Наталя Могилевська розповіла про те, що з нею сталося під час зйомок нового кліпу. Артистка опублікувала відео, у підписі до якого поділилася з шанувальниками, що їй знадобилася допомога лікарів.

Вас може зацікавити:

Про гурт: Green Grey Green Grey - український рок-гурт, заснований у Києві навесні 1993 року. У творчості простежується суміш різноманітних стилів і музичних напрямків: рок, поп, фанк, тріп-хоп, дабстеп, техно, електро тощо. Дизель і Мурик жартома назвали свій стиль "укр-попом" за аналогією з "брит-попом". Green Grey першими в історії української музики двічі брали участь у церемонії нагородження MTV Europe, уклали контракт із компанією Pepsi в 1996 році, почали виступати одночасно з живим діджеєм і професійним балетом, організовували рок-шоу з використанням спецефектів, піротехніки та сценічних трансформацій. На сьогоднішній день гурт випустив сім студійних альбомів, дві компіляції найкращих пісень і концертний альбом "Дві епохи".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред