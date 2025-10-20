"Злий жарт": названо причину смерті лідера гурту Green Grey

Ви дізнаєтеся:
- Чому помер Андрій Яценко
- Які деталі розповіли його друзі
Сьогодні, 20 жовтня, стало відомо про смерть лідера і засновника гурту Green Grey Андрія "Дизеля" Яценка.
Як написала в соцмережах продюсерка заходів і менеджерка по роботі з артистами Ірина Агелова, артист помер від зупинки серця.
Про це вона повідомила під публікацією про смерть артиста, відповівши на запитання Віктора Павліка: "Як? Чому? Причина? Напишіть, хто знає. Тому що в голові не вкладається".
Агелова зазначила, що Яценко не скаржився на здоров'я під час останньої їхньої зустрічі.
"Дзвоню тобі, а ти не відповідаєш. Здається, що це злий жарт. Ми бачилися не так давно, на стан здоров'я ти не скаржився. Завжди на позитиві за нові проєкти, ніколи не відмовляв... Дякую тобі за все. Болить... дуже", - додала Ірина.
Інформацію про проблеми із серцем підтвердив і режисер Віктор Придувалов.
"Друзі кажуть, що останні дні він скаржився на проблеми з серцем", - повідомив Віктор.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Зазначимо, як повідомляв Главред, продюсерка Олена Мозгова звернулася до своїх підписників і розповіла, що вона вирішила. Знаменитість опублікувала фото на велотренажері, позувавши в яскравих лосинах і рожевих кросівках.
А також Наталя Могилевська розповіла про те, що з нею сталося під час зйомок нового кліпу. Артистка опублікувала відео, у підписі до якого поділилася з шанувальниками, що їй знадобилася допомога лікарів.
Вас може зацікавити:
- "Відсутні кілька органів": Яніна Соколова зробила зізнання про здоров'я
- "Розбиті горем і в розпачі": помер співзасновник гурту Kiss
- "Холостяк" уже обрав свою фаворитку - перші деталі
Про гурт: Green Grey
Green Grey - український рок-гурт, заснований у Києві навесні 1993 року. У творчості простежується суміш різноманітних стилів і музичних напрямків: рок, поп, фанк, тріп-хоп, дабстеп, техно, електро тощо. Дизель і Мурик жартома назвали свій стиль "укр-попом" за аналогією з "брит-попом".
Green Grey першими в історії української музики двічі брали участь у церемонії нагородження MTV Europe, уклали контракт із компанією Pepsi в 1996 році, почали виступати одночасно з живим діджеєм і професійним балетом, організовували рок-шоу з використанням спецефектів, піротехніки та сценічних трансформацій.
На сьогоднішній день гурт випустив сім студійних альбомів, дві компіляції найкращих пісень і концертний альбом "Дві епохи".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред