Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Злий жарт": названо причину смерті лідера гурту Green Grey

Еліна Чигис
20 жовтня 2025, 20:16оновлено 20 жовтня, 21:28
1070
Подруга Андрія Яценка не стала приховувати причину його смерті.
Андрей Яценко
Андрій Яценко через що помер / колаж: Главред, фото: facebook.com, Андрій Яценко

Ви дізнаєтеся:

  • Чому помер Андрій Яценко
  • Які деталі розповіли його друзі

Сьогодні, 20 жовтня, стало відомо про смерть лідера і засновника гурту Green Grey Андрія "Дизеля" Яценка.

Як написала в соцмережах продюсерка заходів і менеджерка по роботі з артистами Ірина Агелова, артист помер від зупинки серця.

відео дня

Про це вона повідомила під публікацією про смерть артиста, відповівши на запитання Віктора Павліка: "Як? Чому? Причина? Напишіть, хто знає. Тому що в голові не вкладається".

Ірина Агелова про смерть Андрія Яценка
Ірина Агелова про смерть Андрія Яценка / фото: скрін facebook.com/diezel.greengrey/

Агелова зазначила, що Яценко не скаржився на здоров'я під час останньої їхньої зустрічі.

"Дзвоню тобі, а ти не відповідаєш. Здається, що це злий жарт. Ми бачилися не так давно, на стан здоров'я ти не скаржився. Завжди на позитиві за нові проєкти, ніколи не відмовляв... Дякую тобі за все. Болить... дуже", - додала Ірина.

Андрей Яценко
Андрій Яценко / фото: facebook.com/diezel.greengrey/

Інформацію про проблеми із серцем підтвердив і режисер Віктор Придувалов.

"Друзі кажуть, що останні дні він скаржився на проблеми з серцем", - повідомив Віктор.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, продюсерка Олена Мозгова звернулася до своїх підписників і розповіла, що вона вирішила. Знаменитість опублікувала фото на велотренажері, позувавши в яскравих лосинах і рожевих кросівках.

А також Наталя Могилевська розповіла про те, що з нею сталося під час зйомок нового кліпу. Артистка опублікувала відео, у підписі до якого поділилася з шанувальниками, що їй знадобилася допомога лікарів.

Вас може зацікавити:

Про гурт: Green Grey

Green Grey - український рок-гурт, заснований у Києві навесні 1993 року. У творчості простежується суміш різноманітних стилів і музичних напрямків: рок, поп, фанк, тріп-хоп, дабстеп, техно, електро тощо. Дизель і Мурик жартома назвали свій стиль "укр-попом" за аналогією з "брит-попом".

Green Grey першими в історії української музики двічі брали участь у церемонії нагородження MTV Europe, уклали контракт із компанією Pepsi в 1996 році, почали виступати одночасно з живим діджеєм і професійним балетом, організовували рок-шоу з використанням спецефектів, піротехніки та сценічних трансформацій.

На сьогоднішній день гурт випустив сім студійних альбомів, дві компіляції найкращих пісень і концертний альбом "Дві епохи".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Green Grey новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ворог кинув "профі" на ключовий напрямок: у ЗСУ розкрили, що стоїть за поспіхом

Ворог кинув "профі" на ключовий напрямок: у ЗСУ розкрили, що стоїть за поспіхом

21:13Фронт
Чи може Україна перемогти у війні - Трамп несподівано змінив думку і видав прогноз

Чи може Україна перемогти у війні - Трамп несподівано змінив думку і видав прогноз

19:45Світ
В РФ заявили про "прорив" біля Херсона - ЗСУ розкрили реальний стан справ

В РФ заявили про "прорив" біля Херсона - ЗСУ розкрили реальний стан справ

19:35Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Віталій Кличко зізнався, як склалися його стосунки з колишньою дружиною

Віталій Кличко зізнався, як склалися його стосунки з колишньою дружиною

Гороскоп на завтра 21 жовтня: Близнюкам - раптовий прибуток, Рибам - конфлікт

Гороскоп на завтра 21 жовтня: Близнюкам - раптовий прибуток, Рибам - конфлікт

Ці знаки зодіаку чекає несподіване фінансове надходження у Молодик: хто щасливчик

Ці знаки зодіаку чекає несподіване фінансове надходження у Молодик: хто щасливчик

Китайський гороскоп на завтра 21 жовтня: Зміям - нещасний випадок, собакам - печаль

Китайський гороскоп на завтра 21 жовтня: Зміям - нещасний випадок, собакам - печаль

Карта Deep State онлайн за 20 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

21:54

В ГУР назвали лише один реальний формат припинення вогню - що передбачається

21:49

"Спочивай з миром": що знаменитості сказали про Андрія Яценка після його смерті

21:13

Ворог кинув "профі" на ключовий напрямок: у ЗСУ розкрили, що стоїть за поспіхом

21:11

З 2026 року на дорогах з'являться авто з рожевими номерами - всі подробиці

20:35

Зникне зі столу першим: салат із буряка, смачніший за "Шубу"

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-уНаступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-у
20:16

"Злий жарт": названо причину смерті лідера гурту Green Grey

20:02

Вода з вихлопу: експерт розповів, коли це норма, а коли передвісник ремонту

19:45

Чи може Україна перемогти у війні - Трамп несподівано змінив думку і видав прогнозВідео

19:35

Де у квартирі не можна вмикати обігрівач - названо небезпечні місця

Реклама
19:35

В РФ заявили про "прорив" біля Херсона - ЗСУ розкрили реальний стан справ

19:29

Росіяни вже в центрі Куп'янська: в DeepState заявили про вирішальні тижні для міста

19:12

БЕБ запроваджує Індекс економічної безпеки регіонів - Цивінський

19:10

Трамп дав Путіну останній шанс зупинитисяПогляд

18:58

Як правильно українською сказати "високомірний" - шість найкращих варіантівВідео

18:53

Осіння обрізка малини по-новому: простий метод, який змінює врожай навесніВідео

18:40

Влупить 5-градусний мороз: названо регіони, де вируватиме негода

18:31

Як зберегти ясний розум у 80: відкриття вчених, що змінює уявлення про старістьВідео

18:18

У Києві пройшла акція проти корупції на війні

18:16

Що не можна брати у руки у свято 21 жовтня: суворі прикмети

18:07

Готував теракти на півночі України: агент ФСБ отримав 15 років тюрми

Реклама
18:05

Представники РФ та США зустрінуться зовсім скоро: Reuters дізналося дату

17:55

Більшість навіть не здогадується: що означають наліпки з цифрами на яблуках

17:50

Російські КАБи тепер летять набагато далі - в ГУР попередили про нову загрозу

17:43

Головоломка для гострого зору: потрібно знайти заховане зображення за 5 секунд

17:19

Українські зірки на голлівудських екранах і ціна секретів: 6 причин подивитися серіал "Агентство"

17:10

Гетманцев замішаний у зливі даних Дія.City та фінансуванні агентурної мережі ФСБ - журналіст

17:08

Обшук у НАБУ: детектив "засвітився" у схемах із оформленням елітного майна на родичів

17:00

Три знаки зодіаку побачать світло в кінці тунелю: хто забуде про проблеми

16:55

Два села в Україні визнано найкращими в світі - де вони знаходяться і чим унікальніВідео

16:53

Наслідки будуть фатальними: які автомобілі не варто заправляти "до повного"

16:51

Три області України під особливою загрозою: в ГУР розкрили нову тактику атак РФ

16:47

Театр говорить про наш біль: про що вистава "Три швидкі та модні у цьому сезоні перукарки"

16:32

Валюта раптово обвалилась: новий курс НБУ на 21 жовтня

16:30

Будуть далекобійні відповіді на російський терор: важливі рішення Ставки

16:17

Хотіли відродити СРСР в Україні: СБУ викрила мережу неокомуністів

16:08

Неймовірна намазка за копійки: готуємо смачну закуску за 5 хвилин

15:58

Помер фронтмен і засновник гурту Green Grey - Дизель

15:46

Путініст Кіркоров визнав свою помилку як батька - що сталося з дітьми

15:45

Масштаби руйнувань будуть більшими: військовий попередив про небезпеку через нові бомби

15:38

Скоро переплюне позначку 42 гривні: в Україні очікується стрибок курсу долара

Реклама
15:33

У Кремлі відреагували на пропозицію Трампа і розкрили план щодо України

15:18

Таке буває раз на 1350 років: небо нашої планети відвідає рідкісний "гість"

14:47

Чи можна носити в гаманці фотографії рідних: у церкві чітко відповіли

14:44

Хабарів на $1,6 млн: розкрито масштаби схем з ухилянтами на Закарпатті

14:40

Російська ДРГ прорвалася в центр стратегічного міста: деталі від військових

14:08

"Новий етап у житті": Олена Мозгова прийняла важке рішення

13:56

Скільки варити яйце, щоб жовток був рідким: точний час аж до секунди

13:47

"Вихаркує наслідки": актор-військовий різко "проїхався" по Цимбалюку

13:46

Дівчина поставила коту автоматичну годівницю: пухнастик придумав, як обійти систему

13:38

Ці знаки зодіаку чекає несподіване фінансове надходження у Молодик: хто щасливчик

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти