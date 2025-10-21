"Не стало людини": колеги розкрили деталі смерті Дизеля Яценка

Близькі Diezel не можуть прийняти смерть артиста.

https://glavred.net/starnews/ne-stalo-cheloveka-kollegi-raskryli-detali-smerti-dizelya-yacenko-10708235.html Посилання скопійоване

Андрій Яценко помер - стали відомі нові деталі смерті Дизеля з Green Grey / колаж: Главред, фото: facebook.com/diezel.greengrey

Коротко:

У понеділок 20 жовтня стало відомо про смерть Андрія Яценка

Колеги зірки розкрили нові деталі

Український співак і лідер гурту Green Grey Андрій Diezel Яценко раптово помер 20 жовтня у віці 55 років. Його відхід став шоком і для членів колективу, і для колег-музикантів, і для шанувальників.

Стало відомо, що смерть Яценка настала під час підготовки концертного туру Green Grey Україною - перший виступ мав відбутися вже 24 жовтня. Організатори концерту в соціальних мережах повідомили, що тур скасовується.

відео дня

"Друзі, нам важко писати ці рядки… Тур гурту GREEN GREY Україною скасовано, адже з життя пішов Андрій Яценко (Diezel). Дякуємо вам за розуміння та підтримку. Висловлюємо наші щирі співчуття рідним та близьким Андрія", - пишеться в повідомленні. Також організатори додали, що кошти за квитки, які не будуть повернуті, передадуть родині Яценка.

Андрій Яценко помер - стали відомі нові деталі смерті Дизеля з Green Grey / instagram.com/mastershow.event

У Facebook смерть Дизеля підтвердив звукорежисер Богдан Пилипенко. У бесіді із засмученими фанатами він зазначив, що Андрій Яценко помер під час туру.

Андрій Яценко помер - стали відомі нові деталі смерті Дизеля з Green Grey / facebook.com/diezel.greengrey

Український шоумен Андрій Джеджула, який співпрацював з Яценком і командою, в Instagram повідомив, що обговорював смерть Дизеля з Муріком (Дмитром Муравицьким) - вокалістом Green Grey. "Говорив з Муріком, він ще досі не розуміє та не може повірити: "Була людина зранку, не стало людини зранку", - пише Джеджула.

Андрій Яценко помер - стали відомі нові деталі смерті Дизеля з Green Grey / фото: instagram.com/djedjula

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Анастасія Приходько зірвалася на підлітка через російську мову. Співачці зробили зауваження, на яке вона відреагувала агресивно.

Також дружина українського футболіста Олександра Зінченка отримала рідкісний особистий подарунок від Девіда Бекхема в день свого 30-річчя. Він є кумиром Влади Седан з дитинства.

Читайте також:

Про гурт: Green Grey Green Grey - український рок-гурт, заснований у Києві навесні 1993 року. У творчості простежується суміш різноманітних стилів і музичних напрямків: рок, поп, фанк, тріп-хоп, дабстеп, техно, електро тощо. Дизель і Мурік жартома назвали свій стиль "укр-попом" за аналогією з "брит-попом". Green Grey першими в історії української музики двічі брали участь у церемонії нагородження MTV Europe, уклали контракт із компанією Pepsi в 1996 році, почали виступати одночасно з живим діджеєм і професійним балетом, організовували рок-шоу з використанням спецефектів, піротехніки та сценічних трансформацій. На сьогоднішній день гурт випустив сім студійних альбомів, дві компіляції найкращих пісень і концертний альбом "Дві епохи".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред