"Не стало людини": колеги розкрили деталі смерті Дизеля Яценка

Коротко:
- У понеділок 20 жовтня стало відомо про смерть Андрія Яценка
- Колеги зірки розкрили нові деталі
Український співак і лідер гурту Green Grey Андрій Diezel Яценко раптово помер 20 жовтня у віці 55 років. Його відхід став шоком і для членів колективу, і для колег-музикантів, і для шанувальників.
Стало відомо, що смерть Яценка настала під час підготовки концертного туру Green Grey Україною - перший виступ мав відбутися вже 24 жовтня. Організатори концерту в соціальних мережах повідомили, що тур скасовується.
"Друзі, нам важко писати ці рядки… Тур гурту GREEN GREY Україною скасовано, адже з життя пішов Андрій Яценко (Diezel). Дякуємо вам за розуміння та підтримку. Висловлюємо наші щирі співчуття рідним та близьким Андрія", - пишеться в повідомленні. Також організатори додали, що кошти за квитки, які не будуть повернуті, передадуть родині Яценка.
У Facebook смерть Дизеля підтвердив звукорежисер Богдан Пилипенко. У бесіді із засмученими фанатами він зазначив, що Андрій Яценко помер під час туру.
Український шоумен Андрій Джеджула, який співпрацював з Яценком і командою, в Instagram повідомив, що обговорював смерть Дизеля з Муріком (Дмитром Муравицьким) - вокалістом Green Grey. "Говорив з Муріком, він ще досі не розуміє та не може повірити: "Була людина зранку, не стало людини зранку", - пише Джеджула.
Про гурт: Green Grey
Green Grey - український рок-гурт, заснований у Києві навесні 1993 року. У творчості простежується суміш різноманітних стилів і музичних напрямків: рок, поп, фанк, тріп-хоп, дабстеп, техно, електро тощо. Дизель і Мурік жартома назвали свій стиль "укр-попом" за аналогією з "брит-попом".
Green Grey першими в історії української музики двічі брали участь у церемонії нагородження MTV Europe, уклали контракт із компанією Pepsi в 1996 році, почали виступати одночасно з живим діджеєм і професійним балетом, організовували рок-шоу з використанням спецефектів, піротехніки та сценічних трансформацій.
На сьогоднішній день гурт випустив сім студійних альбомів, дві компіляції найкращих пісень і концертний альбом "Дві епохи".
