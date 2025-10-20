Рус
"Спочивай з миром": що знаменитості сказали про Андрія Яценка після його смерті

Еліна Чигис
20 жовтня 2025, 21:49
Колеги та шанувальники відреагували на смерть Андрія Яценка.
Андрей Яценко
Колеги висловилися про смерть Андрія Яценка / колаж: Главред, фото: facebook.com, Андрій Яценко

Ви дізнаєтеся:

  • Хто зі знаменитостей відреагував на смерть Яценка
  • Що вони про нього написали

Українські знаменитості та фанати лідера групи Green Grey Андрія "Дизеля" Яценка вражені його раптовою смертю.

Багато з тих, хто знав особисто музиканта, вже відреагували на сумну звістку і висловили свої співчуття.

Артем Пивоваров

"Ти був справжнім музикантом, щирою людиною... Я завжди пам'ятатиму твої поради, наші джеми на студії та поза нею. Ти зробив великий внесок у розвиток української музики і залишишся в пам'яті та плейлистах людей. RIP, друже...".

Реакція Артема Пивоварова на смерть Андрія Яценка
Реакція Артема Пивоварова на смерть Андрія Яценка / фото: скрін instagram.com, Артем Пивоваров

Святослав Вакарчук

"Дизель пішов в інший світ... Один із яскравих символів того, як усе починалося тоді, у 90-ті... Спочивай з миром".

Святослав Вакарчук о смерти Андрея Яценко
Святослав Вакарчук про смерть Андрія Яценка / фото: скрін instagram.com, Святослав Вакарчук

Влад Дарвін

"На його музиці виховувалися українські меломани. Він також проводив багато джемів, об'єднуючи навколо себе рок-музикантів. А у 2022, ставши на захист України, він продав майже все цінне для своєї пам'яті, зокрема майнові права на пісню "Емігрант", щоб провести збір для свого батальйону. 55? Занадто рано пішов із життя. У нього було безліч планів. Складно повірити... Дуже шкода".

Влад Дарвин о смерти Андрея Яценко
Влад Дарвін про смерть Андрія Яценка / фото: скрін instagram.com, Влад Дарвін

Руслана Лижичко

"Це для мене шок. Як і для більшості, хто знав Дизеля і стояв з ним на одній сцені. Вічна пам'ять".

Руслана Лижичко про смерть Андрія Яценка
Руслана Лижичко про смерть Андрія Яценка / фото: скрін instagram.com, Руслана Лижичко

Марія Бурмака

"Здавалося, ти будеш завжди. Легких хмар".

Марія Бурмака про смерть Андрія Яценка
Марія Бурмака про смерть Андрія Яценка / фото: скрін instagram.com, Марія Бурмака

Жан Беленюк

Жан Беленюк о смерти Андрея Яценко
Жан Беленюк про смерть Андрія Яценка / фото: скрін instagram.com, Жан Беленюк

Віктор Ющенко

Віктор Ющенко відреагував на смерть Андрія Яценка
Віктор Ющенко відреагував на смерть Андрія Яценка / фото: скрін facebook.com, Віктор Ющенко

Також у коментарях під звісткою про смерть Яценка шанувальники написали про свою скорботу.

"Це не може вкластися в голові... Навіки в серці, Легендо! Дякую за якісну українську музику, Дизель! Грін-Грей - це кохання всього життя";

"Дякую за музику";

"Для вас втрата друга, колеги... Для мене втрата кумира... Шокований...".

Про гурт: Green Grey

Green Grey - український рок-гурт, заснований у Києві навесні 1993 року. У творчості простежується суміш різноманітних стилів і музичних напрямків: рок, поп, фанк, тріп-хоп, дабстеп, техно, електро тощо. Дизель і Мурик жартома назвали свій стиль "укр-попом" за аналогією з "брит-попом".

Green Grey першими в історії української музики двічі брали участь у церемонії нагородження MTV Europe, уклали контракт із компанією Pepsi в 1996 році, почали виступати одночасно з живим діджеєм і професійним балетом, організовували рок-шоу з використанням спецефектів, піротехніки та сценічних трансформацій.

На сьогоднішній день гурт випустив сім студійних альбомів, дві компіляції найкращих пісень і концертний альбом "Дві епохи".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Green Grey новини шоу бізнесу
