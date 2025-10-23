Рус
"Йому було 55": як помер Дизель Яценко насправді

Еліна Чигис
23 жовтня 2025, 21:13
473
Андрій Яценко страждав від серйозної хвороби.
Андрей Яценко
Андрій Яценко - причина смерті / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Яценко

Ви дізнаєтеся:

  • Анатолій Анатоліч побував на похоронах Дизеля
  • Що він розповів про його смерть

Український відомий ведучий Анатолій Анатоліч розкрив деякі деталі смерті лідера гурту Green Grey Андрія Дизеля Яценка.

На своїй сторінці у соцмережах ведучий опублікував відео з похорону знаменитості з моментом, коли труну виносили з Будинку кіно під оплески.

відео дня

Анатоліч розповів, що Яценко помер уві сні під час концертного туру. Також він додав, що пишається тим, що був знайомий із музикантом.

"Під овації сьогодні проводили Дизеля з Green Grey. Востаннє. Як справжнього артиста. Тому що так і є. Йому було 55. Пішов тихо уві сні. Він був легендою. Без нього було б не так. Я фанатів від їхньої музики і від образу Дизеля. А потім познайомився особисто і завжди тепло спілкуватися при зустрічі. З початку великої війни взяв до рук зброю і став на захист країни. Це до тих, хто хоче згадати якісь зашквари Дизеля. Не варто. Це минуле. Бувай, бразенька. Дякую за еру", - написав ведучий.

Анатолий Анатолич о смерти Андрея Яценко
Анатолій Анатоліч про смерть Андрія Яценка / фото: скрін instagram.com, Анатолій Анатоліч

Смерть Андрія Яценка

Музикант помер 20 жовтня у віці 55 років під час підготовки концертного туру Green Grey Україною. Також відомо, що артист мав проблеми із серцем.

Андрей Яценко
Андрій Яценко / фото: facebook.com, Андрій Яценко

Про гурт: Green Grey

Green Grey - український рок-гурт, заснований у Києві навесні 1993 року. У творчості простежується суміш різноманітних стилів і музичних напрямків: рок, поп, фанк, тріп-хоп, дабстеп, техно, електро тощо. Дизель і Мурик жартома назвали свій стиль "укр-попом" за аналогією з "брит-попом".

Green Grey першими в історії української музики двічі брали участь у церемонії нагородження MTV Europe, уклали контракт із компанією Pepsi в 1996 році, почали виступати одночасно з живим діджеєм і професійним балетом, організовували рок-шоу з використанням спецефектів, піротехніки та сценічних трансформацій.

На сьогоднішній день гурт випустив сім студійних альбомів, дві компіляції найкращих пісень і концертний альбом "Дві епохи".

