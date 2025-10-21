'Офіційне повідомлення': розкрито справжню причину смерті Андрія Diezel Яценка

Нажаль, доля забирає найкращих, повідомили в гурті Green Grey.

https://glavred.net/starnews/oficialnoe-soobshchenie-raskryta-istinnaya-prichina-smerti-andreya-diezel-yacenko-10708415.html Посилання скопійоване

Розкрито справжню причину смерті Андрія Diezel Яценка / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Яка причина смерті Андрія Яценка

Коли прощатимуться з Андрієм Яценком

Гурт Green Grey оприлюднив деталі прощання з Андрієм Яценком, відомим під сценічним ім’ям Дизель, який помер 20 жовтня, та вперше повідомив офіційну причину його смерті. Про це йдеться у повідомлені гурту у Facebook.

Від чого помер Андрій Яценко

"Це офіційне повідомлення! Всім привіт, це Green Grey! Так завжди починав Diezel, коли був з нами. Та, нажаль, доля забирає найкращих...", - зазначили в гурті. відео дня

Гурт Green Grey офіційно повідомив, що Андрій Яценко пішов із життя 20 жовтня 2025 року о 9-й ранку внаслідок серцевої недостатності, спричиненої ішемічною хворобою серця.

Засновник Green Grey і натхненник української рок-сцени залишив по собі значну творчу спадщину та вплинув на ціле покоління слухачів і молодих музикантів.

Прощання з Андрієм Яценком - що відомо

Прощання з Андрієм відбудеться 23 жовтня 2025 року у "Будинку Кіно" Національної спілки кінематографістів України, що знаходиться у Києві за адресою вулиця Саксаганського, 6. Церемонія триватиме з 09:00 до 11:30.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Смерть Андрія Яценка - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 жовтня стало відомо про смерть засновника та фронтмена гурту Green Grey Андрія "Дизеля" Яценка. Як повідомила у соцмережах менеджерка артистів та продюсерка заходів Ірина Агелова, причиною смерті музиканта стала зупинка серця.

Раптова звістка про смерть Андрія "Дизеля" Яценка приголомшила українських зірок та його шанувальників. Друзі й колеги музиканта масово висловлюють співчуття, згадуючи його як талановиту та яскраву особистість.

Лідер гурту Green Grey пішов із життя у віці 55 років, коли колектив саме готувався до всеукраїнського концертного туру. Перший виступ мав відбутися вже 24 жовтня, однак організатори повідомили, що через трагічну подію тур скасовано.

Інші новини:

Про гурт: Green Grey Green Grey - український рок-гурт, заснований у Києві навесні 1993 року. У творчості простежується суміш різноманітних стилів і музичних напрямків: рок, поп, фанк, тріп-хоп, дабстеп, техно, електро тощо. Дизель і Мурік жартома назвали свій стиль "укр-попом" за аналогією з "брит-попом". Green Grey першими в історії української музики двічі брали участь у церемонії нагородження MTV Europe, уклали контракт із компанією Pepsi в 1996 році, почали виступати одночасно з живим діджеєм і професійним балетом, організовували рок-шоу з використанням спецефектів, піротехніки та сценічних трансформацій. На сьогоднішній день гурт випустив сім студійних альбомів, дві компіляції найкращих пісень і концертний альбом "Дві епохи".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред