"Офіційне повідомлення": розкрито справжню причину смерті Андрія Diezel Яценка

Юрій Берендій
21 жовтня 2025, 22:19
Нажаль, доля забирає найкращих, повідомили в гурті Green Grey.
Розкрито справжню причину смерті Андрія Diezel Яценка / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Гурт Green Grey оприлюднив деталі прощання з Андрієм Яценком, відомим під сценічним ім’ям Дизель, який помер 20 жовтня, та вперше повідомив офіційну причину його смерті. Про це йдеться у повідомлені гурту у Facebook.

Від чого помер Андрій Яценко

"Це офіційне повідомлення! Всім привіт, це Green Grey! Так завжди починав Diezel, коли був з нами. Та, нажаль, доля забирає найкращих...", - зазначили в гурті.

Гурт Green Grey офіційно повідомив, що Андрій Яценко пішов із життя 20 жовтня 2025 року о 9-й ранку внаслідок серцевої недостатності, спричиненої ішемічною хворобою серця.

Засновник Green Grey і натхненник української рок-сцени залишив по собі значну творчу спадщину та вплинув на ціле покоління слухачів і молодих музикантів.

Прощання з Андрієм Яценком - що відомо

Прощання з Андрієм відбудеться 23 жовтня 2025 року у "Будинку Кіно" Національної спілки кінематографістів України, що знаходиться у Києві за адресою вулиця Саксаганського, 6. Церемонія триватиме з 09:00 до 11:30.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 жовтня стало відомо про смерть засновника та фронтмена гурту Green Grey Андрія "Дизеля" Яценка. Як повідомила у соцмережах менеджерка артистів та продюсерка заходів Ірина Агелова, причиною смерті музиканта стала зупинка серця.

Раптова звістка про смерть Андрія "Дизеля" Яценка приголомшила українських зірок та його шанувальників. Друзі й колеги музиканта масово висловлюють співчуття, згадуючи його як талановиту та яскраву особистість.

Лідер гурту Green Grey пішов із життя у віці 55 років, коли колектив саме готувався до всеукраїнського концертного туру. Перший виступ мав відбутися вже 24 жовтня, однак організатори повідомили, що через трагічну подію тур скасовано.

Про гурт: Green Grey

Green Grey - український рок-гурт, заснований у Києві навесні 1993 року. У творчості простежується суміш різноманітних стилів і музичних напрямків: рок, поп, фанк, тріп-хоп, дабстеп, техно, електро тощо. Дизель і Мурік жартома назвали свій стиль "укр-попом" за аналогією з "брит-попом".

Green Grey першими в історії української музики двічі брали участь у церемонії нагородження MTV Europe, уклали контракт із компанією Pepsi в 1996 році, почали виступати одночасно з живим діджеєм і професійним балетом, організовували рок-шоу з використанням спецефектів, піротехніки та сценічних трансформацій.

На сьогоднішній день гурт випустив сім студійних альбомів, дві компіляції найкращих пісень і концертний альбом "Дві епохи".

