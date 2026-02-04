Рус
Розлучена Анна Саліванчук натякнула на новий роман

Анна Підгорна
4 лютого 2026, 23:17
Вже два роки Саліванчук - холостячка.
Анна Саліванчук
Анна Саліванчук особисте життя - в житті акторки з'явився таємний шанувальник / колаж: Главред, фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Коротко:

  • У 2023 році Анна Саліванчук розлучилася
  • Два роки по тому артистка вперше натякнула на нові стосунки

Україна переживає сильні морози, але в душі Анни Саліванчук, схоже, вже настала весна. На це розлучена акторка натякнула у своєму блозі в Instagram.

Саліванчук опублікувала відео, на якому позує з великим букетом жовто-червоних тюльпанів. Вона буквально світиться зсередини від щастя. І причиною тому не тільки квіти, але і той, хто їх артистці підніс.

"Коли очі світяться і тюльпани у вазі, все зрозуміло. Дякую, сам знаєш хто", - підписала ролик Анна. Квітучий вигляд самої акторки в коментарях відзначають її шанувальники.

Анна Саліванчук
Анна Саліванчук особисте життя - в житті акторки з'явився таємний шанувальник / фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук - особисте життя

Українська акторка Анна Саліванчук була одружена з продюсером і політиком Олександром Божковим з 2015 по 2023 рік. У цьому шлюбі артистка народила двох синів - Гліба (2015) і Микиту (2020). Стосунки Божкова і Саліванчук закінчилися, за словами акторки, через різницю в поглядах на сімейне життя.

Анна Саліванчук з дітьми та колишнім чоловіком
Анна Саліванчук з дітьми та колишнім чоловіком / фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук

Анна Валеріївна Саліванчук - українська акторка театру і кіно, повідомляє Вікіпедія. Актриса Київського академічного драматичного театру на Подолі. У 2006 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і ТБ ім. І. К. Карпенка-Карого. І. К. Карпенка-Карого.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ганна Саливанчук
Карта Deep State онлайн за 4 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ несподівано змінила тон на переговорах: цей тиждень стане вирішальним - Politico

РФ несподівано змінила тон на переговорах: цей тиждень стане вирішальним - Politico

Відключення світла в Україні - графіки на 4 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 4 лютого (оновлюється)

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 лютого (оновлюється)

"Перша річ - це льодяники": Джамала розкрила секрети перемоги на "Євробаченні-2016"

