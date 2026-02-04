Розлучена Анна Саліванчук натякнула на новий роман

Коротко:
- У 2023 році Анна Саліванчук розлучилася
- Два роки по тому артистка вперше натякнула на нові стосунки
Україна переживає сильні морози, але в душі Анни Саліванчук, схоже, вже настала весна. На це розлучена акторка натякнула у своєму блозі в Instagram.
Саліванчук опублікувала відео, на якому позує з великим букетом жовто-червоних тюльпанів. Вона буквально світиться зсередини від щастя. І причиною тому не тільки квіти, але і той, хто їх артистці підніс.
"Коли очі світяться і тюльпани у вазі, все зрозуміло. Дякую, сам знаєш хто", - підписала ролик Анна. Квітучий вигляд самої акторки в коментарях відзначають її шанувальники.
Анна Саліванчук - особисте життя
Українська акторка Анна Саліванчук була одружена з продюсером і політиком Олександром Божковим з 2015 по 2023 рік. У цьому шлюбі артистка народила двох синів - Гліба (2015) і Микиту (2020). Стосунки Божкова і Саліванчук закінчилися, за словами акторки, через різницю в поглядах на сімейне життя.
Про персону: Анна Саливанчук
Анна Валеріївна Саліванчук - українська акторка театру і кіно, повідомляє Вікіпедія. Актриса Київського академічного драматичного театру на Подолі. У 2006 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і ТБ ім. І. К. Карпенка-Карого. І. К. Карпенка-Карого.
