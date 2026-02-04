"Могли не прокинутися": РФ знищила квартиру відомого продюсера

Коротко:
- В Олексія Гончаренка згоріла квартира
- Рідні продюсера не постраждали
Відомий український телепродюсер Олексій Гончаренко повідомив, що в будинок, де він живе, влучив російський дрон.
Як розповів продюсер на своїй сторінці в соцмережах, подія сталася 3 лютого під час масового удару з боку РФ по Києву. На кадрах видно, що квартира повністю зруйнована.
"Ефект "Герань". Була спальня, а тепер Росія зробила нам терасу зі свіжим морозним повітрям і прекрасним видом", – написав Гончаренко.
Продюсер зазначив, що під час обстрілу будинку нікого не було і ніхто з його рідних не постраждав.
"Могли і не прокинутися, але вдома нікого не було. Всі живі! Вже вранці я побачив у Telegram-каналах відео, на якому рятувальники гасили пожежу в моїй квартирі", – додав Олексій.
Також він уточнив, що прямий удар дрона припав на квартиру, яка розташована вище його, але вогонь перекинувся і на його житло.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Відзначимо, як повідомляв Главред, запроданка Ані Лорак опублікувала відео, в якому з'явилася у відкритій чорній сукні з розрізами, доповнивши образ масивними золотими сережками. Але шанувальники співачки не оцінили ні її нову пісню, ні її зовнішній вигляд, написавши негативні коментарі.
А також фіналіст українського нацвідбору на Євробачення-2026 Khayat розповів, що думає про Олега Винника, який втік до Німеччини на початку повномасштабної війни в Україні. Артист згадав, як Винник був членом журі в шоу "Х-фактор" на телеканалі СТБ і жорстко розкритикував його.
Вас може зацікавити:
- "Я витончено": Дзідзьо вперше прокоментував чутки про народження у нього дитини
- Ольга Сумська "пройшлася" по колишньому чоловікові - деталі
- "Нервуємо страшенно": дизайнерка Зеленської розповіла правду про першу леді
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред