"Могли не прокинутися": РФ знищила квартиру відомого продюсера

Сім'я Олексія Гончаренка не постраждала від обстрілу.

Олексій Гончаренко показав наслідки удару / колаж: Главред, фото: facebook.com, Олексій Гончаренко

Коротко:

В Олексія Гончаренка згоріла квартира

Рідні продюсера не постраждали

Відомий український телепродюсер Олексій Гончаренко повідомив, що в будинок, де він живе, влучив російський дрон.

Як розповів продюсер на своїй сторінці в соцмережах, подія сталася 3 лютого під час масового удару з боку РФ по Києву. На кадрах видно, що квартира повністю зруйнована.

"Ефект "Герань". Була спальня, а тепер Росія зробила нам терасу зі свіжим морозним повітрям і прекрасним видом", – написав Гончаренко.

Продюсер зазначив, що під час обстрілу будинку нікого не було і ніхто з його рідних не постраждав.

"Могли і не прокинутися, але вдома нікого не було. Всі живі! Вже вранці я побачив у Telegram-каналах відео, на якому рятувальники гасили пожежу в моїй квартирі", – додав Олексій.

Квартира Олексія Гончаренка згоріла / фото: скрін відео facebook.com, Олексій Гончаренко

Також він уточнив, що прямий удар дрона припав на квартиру, яка розташована вище його, але вогонь перекинувся і на його житло.

