"Могли не прокинутися": РФ знищила квартиру відомого продюсера

Еліна Чигис
4 лютого 2026, 12:54
170
Сім'я Олексія Гончаренка не постраждала від обстрілу.
Олексій Гончаренко
Олексій Гончаренко показав наслідки удару / колаж: Главред, фото: facebook.com, Олексій Гончаренко

Коротко:

  • В Олексія Гончаренка згоріла квартира
  • Рідні продюсера не постраждали

Відомий український телепродюсер Олексій Гончаренко повідомив, що в будинок, де він живе, влучив російський дрон.

Як розповів продюсер на своїй сторінці в соцмережах, подія сталася 3 лютого під час масового удару з боку РФ по Києву. На кадрах видно, що квартира повністю зруйнована.

відео дня

"Ефект "Герань". Була спальня, а тепер Росія зробила нам терасу зі свіжим морозним повітрям і прекрасним видом", – написав Гончаренко.

Продюсер зазначив, що під час обстрілу будинку нікого не було і ніхто з його рідних не постраждав.

"Могли і не прокинутися, але вдома нікого не було. Всі живі! Вже вранці я побачив у Telegram-каналах відео, на якому рятувальники гасили пожежу в моїй квартирі", – додав Олексій.

Квартира Олексія Гончаренка згоріла
Квартира Олексія Гончаренка згоріла / фото: скрін відео facebook.com, Олексій Гончаренко

Також він уточнив, що прямий удар дрона припав на квартиру, яка розташована вище його, але вогонь перекинувся і на його житло.

Відзначимо, як повідомляв Главред, запроданка Ані Лорак опублікувала відео, в якому з'явилася у відкритій чорній сукні з розрізами, доповнивши образ масивними золотими сережками. Але шанувальники співачки не оцінили ні її нову пісню, ні її зовнішній вигляд, написавши негативні коментарі.

А також фіналіст українського нацвідбору на Євробачення-2026 Khayat розповів, що думає про Олега Винника, який втік до Німеччини на початку повномасштабної війни в Україні. Артист згадав, як Винник був членом журі в шоу "Х-фактор" на телеканалі СТБ і жорстко розкритикував його.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Олексій Гончаренко новини шоу бізнесу
