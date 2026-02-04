"Перша річ - це льодяники": Джамала розкрила секрети перемоги на "Євробаченні-2016"

Переможниця "Євробачення" зазначила, що завжди мала з собою якусь символіку.

Потрібно не тільки добре підготувати пісню і номер, але й продумати всі дрібниці

Джамала не змогла обійтися на "Євробаченні" без туфель

Популярна українська співачка і музичний продюсер Нацвідбору Джамала розповіла про речі, які допомогли їй перемогти в 2016 році на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення". Про це вона розповіла на каналі "Євробачення Україна".

За її словами, необхідно відмінно підготувати не тільки пісню і номер, але і продумати всі дрібниці. Наприклад, вона не поїхала до Стокгольма без льодяників для горла.

"Перша річ - це льодяники для горла, що дуже важливо, щоб ваш голос завжди звучав, щоб ваш голос не втомлювався. Будь-який конкурс передбачає навантаження. Навантаження на зв'язки. Тут потрібна підтримка льодяників, які ви вживаєте у своєму професійному житті, але важливо, щоб вони дійсно пом'якшували. Голос - це наш апарат, яким ми працюємо, і, коли працюємо на конкурсі, то, звичайно, ми його експлуатуємо більше", - зазначила артистка.

Друга річ, яку назвала Джамала - це вушні монітори, адже потрібно добре чути звук.

"Ви повинні чути кожен подих, кожну ноту, ви повинні добре чути тональність, повинні добре чути плейбек. Сам фінал учасник "Євробачення" співає двічі: один раз, коли голосують всі глядачі, другий - коли голосує журі. У мене сталася дуже страшна ситуація, коли я співала "1944" і саме на виступі для журі у мене повністю відключилися монітори. Вони зламалися. Тому, уявіть собі, я в Стокгольмі в 2016 році співаю на конкурсі без вушних моніторів, практично без вух. Наступного дня я вже побігла купувати нові, коли вже співала фінал, який бачив весь світ", - згадала виконавиця.

Також переможниця "Євробачення" зазначила, що завжди мала з собою якусь символіку. Зокрема, використовувала прапор або жовто-блакитні кольори в одязі, щоб оточуючі бачили, представником якої країни вона була. А ще взяла з собою диск з піснями, які дарувала на пам'ять.

Ще однією річчю, без якої Джамала не змогла обійтися на "Євробаченні", стали туфлі.

"На сцені повинні бути ноги, які точно стоять на землі. І без зручного взуття співакові ніяк", - підкреслила співачка і додала, що також просила українських дизайнерів дати кілька речей, якими вони пишаються, щоб їх також побачив весь світ.

