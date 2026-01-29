Драматичне падіння: хто вибив Україну з трійки лідерів Євробачення-2026

Коротко:
- Україна три тижні входила до топ-3 лідерів Євробачення-2026 за версією букмекерів
- Зараз нашу країну посунули відразу на дві позиції
У травні 35 країн візьмуть участь у 70-му ювілейному музичному конкурсі Євробачення. Підготовка до змагання набирає обертів, так само зростає інтерес до питання "хто переможе на Євробаченні-2026".
Вгадати відповідь намагаються букмекери - їхні рейтинги оцінюють шанси тієї чи іншої країни на перемогу. Так, за свіжими прогнозами, Ізраїль вже цілий місяць тримається на лідерській позиції - 11%. Йому дихає в спину Фінляндія зі своїми дев'ятьма відсотками.
Україна три тижні посідала третє місце в списку ймовірних переможців конкурсу, проте за останні дні "впала" на п'яте. У трійку лідерів несподівано увірвалася Греція. Країна бере участь у змаганні з 1974 року і лише один раз перемагала на Євробаченні - у 2005-му.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що відомий український ведучий одружився в США. Богдан Юсипчук показав знімки з весілля і розкрив, як його наречена вибирала дату.
Також український дизайнер Андре Тан показав свій спалений після "прильоту" магазин у Херсоні. Раніше заклад пограбували окупанти і він стояв закритим в очікуванні кращих часів.
Читайте також:
- Французьке Le Figaro присвятило статтю 22-річній ветеранці та переможниці "Танців з зірками"
- "Перша пластична": зірка "Дизель Шоу" показала обличчя після операції
- "Буде наказ": Тополя зробив заяву про повернення на фронт
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред