Дружину Преснякова підозрюють у тому, що вона не живе зі своїм чоловіком.

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Дружина Преснякова пустилася берега / Колаж Главред, фото Instagram/alenaakrasnova

Коротко:

Що зробила дружина Преснякова

У чому її запідозрили в РФ

У терористичній Росії молода дружина онука Алли Пугачової Альона Преснякова пустилася берега, поки її чоловік - Микита Пресняков будує кар'єру в США.

На своїй сторінці в Instagram, вона випустила відео, як виконує інтимний танець при приглушеному світлі на високих підборах. Російські пропагандисти вже скаженіють і пишуть, що молода жінка пустилася берега, поки онук Алли Пугачової проживає в Америці і не збирається повертатися в терористичну Росію.

відео дня

Зазначимо, що чутки про те, що Пресняков буде розлучатися зі своєю дружиною ходять уже давно. Їх підігріває те, що пара вже деякий час живе окремо і в різних країнах.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше путініст Володимир Пресняков розповів, як ставиться до свого сина Микити, який у нього народився у шлюбі з Христиною Орбакайте. У коментарі для пропагандистських росЗМІ, Пресняков розповів, що продовжує спілкування з сином і хоче, щоб у нього все вийшло.

А також нещодавно Наталя Подольська привітала з днем народження свекра і показала їхнє спільне фото з Микитою Пресняковим.

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Про персону: Нікіта Пресняков? Микита Пресняков - російський актор кіно, телебачення і дубляжу, співак і музикант. Соліст групи MULTIVERSE.

Народився 21 травня 1991 року в Лондоні в сім'ї співака Володимира Преснякова-молодшого та співачки й актриси Христини Орбакайте. Разом із дружиною Оленою Красновою восени 2022 року поїхав жити до США.

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