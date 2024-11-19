'Моя найніжніша': Пресняков звернувся до коханої жінки - не дружини

Володимир Пресняков звернувся до жінки з найніжнішими словами.

https://glavred.net/stars/moya-samaya-nezhnaya-presnyakov-obratilsya-k-lyubimoy-zhenshchine-ne-zhene-10615757.html Посилання скопійоване

Володимир Пресняков зізнався в коханні до іншої / Колаж Главред, фото Instagram/presnyakovvladimir

Ви дізнаєтеся:

До кого звернувся співак-путініст

Що думають інші про його зізнання

Російський співак Володимир Пресняков, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, зізнався в ніжних почуттях до іншої жінки.

На своїй сторінці в Instagram він виклав фото з жінкою і написав до неї тепле звернення.

відео дня

Моя кохана мама. як здорово що бог мені дав саме Тебе. Головне, будь здорова і щаслива. З днем народження, моя найніжніша добра і весела Мамочка", - написав путініст, на заморочуючись з приводу пунктуації.

Мати артиста - не дуже публічна жінка і її рідко можна побачити на публічних заходах.

Посіпаки путніста радісно відреагували на пост і почали активно вітати матір путініста з днем народження.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, раніше Главред писав про те, що путініст Володимир Пресняков розповів, як ставиться до свого сина Микити, який у нього народився в шлюбі з Христиною Орбакайте. У коментарі для пропагандистських росЗМІ, Пресняков розповів, що продовжує спілкування з сином і хоче, щоб у нього все вийшло.

А також нещодавно Наталя Подольська привітала з днем народження свекра і показала їхнє спільне фото з Микитою Пресняковим.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Володимир Пресняков? Володимир Пресняков - радянський і російський естрадний співак, музикант-клавішник, композитор, аранжувальник, танцюрист брейк-дансу та актор.

У 2022 році Пресняков підтримав вторгнення Росії в Україну, заявив про передання гонорару з концерту в "Крокус Сіті Холі" учасникам вторгнення в Україну. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України, оскільки Пресняков "висловив свою підтримку російським окупантам і жорстокій війні РФ проти України, виступив із концертами для "рятувальників-миротворців", які руйнують українські міста та вбивають мирне населення під гаслами "Віримо і чекаємо" і "МіZaМир"".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред