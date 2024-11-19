'Моя найніжніша': Пресняков звернувся до коханої жінки - не дружини

Ви дізнаєтеся:
- До кого звернувся співак-путініст
- Що думають інші про його зізнання
Російський співак Володимир Пресняков, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, зізнався в ніжних почуттях до іншої жінки.
На своїй сторінці в Instagram він виклав фото з жінкою і написав до неї тепле звернення.
Моя кохана мама. як здорово що бог мені дав саме Тебе. Головне, будь здорова і щаслива. З днем народження, моя найніжніша добра і весела Мамочка", - написав путініст, на заморочуючись з приводу пунктуації.
Мати артиста - не дуже публічна жінка і її рідко можна побачити на публічних заходах.
Посіпаки путніста радісно відреагували на пост і почали активно вітати матір путініста з днем народження.
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Зазначимо, раніше Главред писав про те, що путініст Володимир Пресняков розповів, як ставиться до свого сина Микити, який у нього народився в шлюбі з Христиною Орбакайте. У коментарі для пропагандистських росЗМІ, Пресняков розповів, що продовжує спілкування з сином і хоче, щоб у нього все вийшло.
А також нещодавно Наталя Подольська привітала з днем народження свекра і показала їхнє спільне фото з Микитою Пресняковим.
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Хто такий Володимир Пресняков?
Володимир Пресняков - радянський і російський естрадний співак, музикант-клавішник, композитор, аранжувальник, танцюрист брейк-дансу та актор.
У 2022 році Пресняков підтримав вторгнення Росії в Україну, заявив про передання гонорару з концерту в "Крокус Сіті Холі" учасникам вторгнення в Україну. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України, оскільки Пресняков "висловив свою підтримку російським окупантам і жорстокій війні РФ проти України, виступив із концертами для "рятувальників-миротворців", які руйнують українські міста та вбивають мирне населення під гаслами "Віримо і чекаємо" і "МіZaМир"".
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