У Преснякова великі проблеми в сімейному житті

Син Преснякова переживає не найкращі часи у своєму сімейному житті.

Син російського співака Володимира Преснякова, який підтримує вторгнення країни-агресора Росії в Україну, Микита, схоже скоро стане холостяком.

Як пишуть російські пропагандисти, дружина співака Микити Преснякова Альона Краснова дала привід для розмов про проблеми в сім'ї після переїзду артиста в США.

Крім того, що вона нещодавно залишила чоловіка в Штатах і повернулася до Москви, вона відвідує світські заходи одна, а з соціальної мережі Instagram прибрала всі фотографії з чоловіком.

Сам син Преснякова відпочиває в Іспанії на розкішній віллі. Сам він не коментує стосунки з дружиною.

Нагадаємо, Главред писав, що напередодні Володимир Пресняков зізнався в ніжних почуттях до іншої жінки. У власних соцмережах він виклав фото з жінкою і написав до неї тепле звернення.

Раніше Володимир Пресняков також заявляв, що йому набридли новини про проблеми у шлюбі його сина, оскільки в них усе добре. Також він розкрив деталі щодо їхнього місця перебування.

Про персону: Володимир Пресняков Володимир Пресняков - радянський і російський естрадний співак, музикант-клавішник, композитор, аранжувальник, танцюрист брейк-дансу та актор. У 2022 році Пресняков підтримав вторгнення Росії в Україну, заявив про передання гонорару з концерту в "Крокус Сіті Холі" учасникам вторгнення в Україну. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України, оскільки Пресняков "висловив свою підтримку російським окупантам і жорстокій війні РФ проти України, виступив із концертами для "рятувальників-миротворців", які руйнують українські міста та вбивають мирне населення під гаслами "Віримо і чекаємо" і "МіZaМир"".

