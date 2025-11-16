Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Україна перемагає Ісландію у драматичному матчі та продовжує шлях на ЧС - 2026

Руслан Іваненко
16 листопада 2025, 20:59оновлено 16 листопада, 22:03
576
Україна здобула перемогу в Ісландії та піднялася на другу сходинку турнірної таблиці кваліфікації ЧС-2026.
Футбол
Зубков і Гуцуляк забивають ключові голи / Колаж: Главред, фото: instagram.com/zbirna.ua

Коротко:

  • Україна перемогла Ісландію 2:0 у груповому раунді кваліфікації ЧС-2026
  • Завдяки перемозі "синьо-жовті" повернулися на другу сходинку таблиці
  • Зубков і Гуцуляк забили, рахунок встановлено до фінального свистка

16 листопада у Варшаві збірна України провела заключний матч групового раунду кваліфікації чемпіонату світу 2026 проти Ісландії, пише "Суспільне Спорт".

Активний перший тайм

У першому таймі українська команда активно атакувала ворота суперника, завдавши сім ударів. Зокрема, Олександр Зубков кілька разів пробивав із небезпечних позицій, але не влучив у площину. Перший точний удар "синьо-жовтих" на 40-й хвилині завдав Владислав Ванат, проте м'яч був зафіксований голкіпером.

відео дня

Важливі сейви Трубіна

Воротар збірної України Анатолій Трубін вперше вступив у гру після перерви, парирувавши удар Бріньйоульфюра Віллюмссона і перевівши м’яч на кутовий.

Тим часом, Зубков мав ще одну нагоду після години гри, але його сильний удар з-за меж штрафного відбив воротар. Еліас Олафссон також парирував спробу Віктора Циганкова з гострого кута на фланзі.

Финальная таблица отборочной группы Украины к ЧМ-2026
Фінальна таблиця відбіркової групи України до ЧС-2026 / Фото: Скріншот

Гострі моменти другого тайму

На 77-й хвилині матчу Ісландія створила один із найгостріших моментів матчу: Анатолій Трубін врятував команду після удару Віктора Палссона з близької відстані. В останні хвилини основного часу воротар ісландців Олафссон здійснив подвійний сейв після ударів Романа Яремчука. Проте вже в наступній атаці Зубков забив ударом головою, вивівши збірну України вперед.

Відео гола

Украина - Исландия
Україна - Исландія / Фото: Скріншот

У компенсований час збірна України подвоїла перевагу: Олексій Гуцуляк з рикошетом забив на 90+3-й хвилині, встановивши фінальний рахунок 2:0.

Таким чином збірна України здобула перемогу в Ісландії та випередила суперника на три очки. Завдяки цьому "синьо-жовті" повернулися на другу сходинку турнірної таблиці з десятьма очками та забезпечили собі вихід у плейоф чемпіонату світу-2026.

Футбол - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, збірна України на виїзді зіграла матч відбору до ЧС-2026 у групі D проти команди Франції. Зустріч пройшла на паризькому стадіоні "Парк де Пренс" і завершилася впевненою перемогою французів — 4:0.

Нагадаємо, що відомий французький журналіст Домінік Северак високо оцінив перспективи українського захисника Іллі Забарного в ПСЖ, зазначивши, що гравець може незабаром стати ключовою фігурою оборони паризького клубу.

Крім того, Півзахисник "Динамо" та національної збірної України Володимир Бражко може залишити київський клуб уже під час зимового трансферного періоду. Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

Читайте також:

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

футбол збірна України з футболу новини футболу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Повернувся з полону 8 місяців тому: помер захисник "Азовсталі"

Повернувся з полону 8 місяців тому: помер захисник "Азовсталі"

21:50Україна
Україна перемагає Ісландію у драматичному матчі та продовжує шлях на ЧС - 2026

Україна перемагає Ісландію у драматичному матчі та продовжує шлях на ЧС - 2026

20:59Спорт
У Києві можуть закрити метро та зупинити весь електротранспорт: названо умови

У Києві можуть закрити метро та зупинити весь електротранспорт: названо умови

20:27Україна
Реклама

Популярне

Більше
Що Москва замовчувала століттями - нове відкриття змінює історію Києва і Русі

Що Москва замовчувала століттями - нове відкриття змінює історію Києва і Русі

Китайський гороскоп на завтра 17 листопада: Щурам - неприємності, Кроликам - гнів

Китайський гороскоп на завтра 17 листопада: Щурам - неприємності, Кроликам - гнів

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках котів на копиці сіна за 29 сек

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках котів на копиці сіна за 29 сек

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіаку

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіаку

Відкриється потік багатства: три знаки зодіаку скоро гребтимуть гроші лопатою

Відкриється потік багатства: три знаки зодіаку скоро гребтимуть гроші лопатою

Останні новини

21:50

Повернувся з полону 8 місяців тому: помер захисник "Азовсталі"

21:30

Олександр Усик кардинально змінив зачіску і показався в новому образі з дружиною

21:25

Як зігріти дім без техніки та витрат: простий спосіб, що дозволяє зберігати тепло

21:10

Азербайджан приєднався до країн Центральної Азії: що це означає?Погляд

21:05

"Чарівний" спрей обертається ремонтом: куди не варто наносити WD-40 в авто

Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимкуПовністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку
20:59

Україна перемагає Ісландію у драматичному матчі та продовжує шлях на ЧС - 2026Відео

20:55

"Кримінальна справа": що відбувається з Аллою Пугачовою

20:34

"Вау": після екстремального перетворення Джамалу сплутали з Шер

20:30

Відключення світла в Україні - графіки на 17 листопада (оновлюється)

Реклама
20:27

У Києві можуть закрити метро та зупинити весь електротранспорт: названо умови

20:26

Про нього більшість забули: рецепт легендарного салату, який підкорить всіх

19:52

"Золоте" правило для півоній: як підготувати квіти до зими та уникнути хвороб"Відео

19:35

Погода на завтра 17 листопада - прогноз для кожної області та Києва (оновлюється)

19:28

Гороскоп на завтра 17 листопада: Левам - здійснення мрії, Скорпіонам - виснаження

19:27

Росія готує новий ракетний удар по Україні: які регіони під загрозою

18:38

Відключатимуть увесь день: Укренерго оприлюднило нові графіки на 17 листопада

18:32

"Страшно уявити, які там зуби": рибалка спіймав гігантського "монстра"

18:25

Допомогли ЗСУ: командування РФ дало безглуздий наказ військам РФ в Куп'янську

18:25

Дрова прямо з парку: що можна брати, а за що загрожує штраф

17:56

Україну атакує сильний шторм: коли почнеться справжній снігопад

Реклама
17:37

ЗСУ розгромили ворога біля Покровська: у росіян величезні втрати

17:25

Що Москва замовчувала століттями - нове відкриття змінює історію Києва і РусіВідео

17:25

Уряд Британії готує радикальні зміни для біженців: чи торкнеться це українців

16:51

Пенсіонери ризикують тратити всі свої гроші: з'явилася нова підступна схем

16:43

РФ стягує війська та техніку: названо напрямок, де ворог посилює наступ

16:21

"В нього немає конкуренції": Юрій Рибчинський назвав найкращого українського співака

16:20

Що може змусити Путіна зупинити війну: Сибіга назвав ключові фактори

15:42

Чи можуть українці залишитись без газу і бензину взимку - розкрито сценарій

15:41

Людство вижило завдяки винаходам трьох українців: ось хто вони

14:43

Обман Путіна викрився - росіяни втрачають контроль над стратегічним містомВідео

14:30

Влупить 5-градусний мороз та почнуться снігопади: названа дата різкого похолодання

13:55

У передінфарктному стані: популярний український рок-музикант загримів до лікарні

13:44

На смак від ікри не відрізниш: рецепт універсальної закуски з оселедця

13:37

Помер після матчу: перестало битись серце легенди збірної України з футболу

13:30

Учасниця "Холостяка" опинилася на межі зриву - що сталося

13:06

Які п'ять речей ніколи не можна побачити під час сну - вчені розкрили секрет

12:43

Долар "взяв розгін" на підвищення: що буде з курсом валюти найближчим часом

12:38

"Це не моє життя": відомий співак лікується у психотерапевта і назвав причину

12:31

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідкиВідео

12:26

Епштейн злив Трампа КремлюПогляд

Реклама
11:59

Чому зірвались переговори Трампа і Путіна про завершення війни - названо причину

11:56

Гороскоп Таро на тиждень із 17 до 23 листопада: Тельцям - гроші, Рибам - прорив

11:46

"Я не дуже оптимістичний": у Фінляндії вийшли з заявою щодо перемир'я в Україні

11:45

Корупційна справа набирає обертів: в Україні повністю перезавантажують управління

11:43

Китайський гороскоп на завтра 17 листопада: Щурам - неприємності, Кроликам - гнів

10:48

Ворог має успіхи: військовий попередив про загрозу для важливого міста

10:42

Фінансовий гороскоп на тиждень з 17 по 23 листопада

10:32

Стала блондинкою: Наталія Могилевська показала рідкісне фото старшої доньки

10:23

Величезна проблема зі штучним інтелектомПогляд

10:20

Є перебої зі світлом, під атакою опинились об'єкти енергетики - МіненергоФото

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове меню
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти