Україна перемагає Ісландію у драматичному матчі та продовжує шлях на ЧС - 2026

Україна здобула перемогу в Ісландії та піднялася на другу сходинку турнірної таблиці кваліфікації ЧС-2026.

Зубков і Гуцуляк забивають ключові голи / Колаж: Главред, фото: instagram.com/zbirna.ua

Україна перемогла Ісландію 2:0 у груповому раунді кваліфікації ЧС-2026

Завдяки перемозі "синьо-жовті" повернулися на другу сходинку таблиці

Зубков і Гуцуляк забили, рахунок встановлено до фінального свистка

16 листопада у Варшаві збірна України провела заключний матч групового раунду кваліфікації чемпіонату світу 2026 проти Ісландії, пише "Суспільне Спорт".

Активний перший тайм

У першому таймі українська команда активно атакувала ворота суперника, завдавши сім ударів. Зокрема, Олександр Зубков кілька разів пробивав із небезпечних позицій, але не влучив у площину. Перший точний удар "синьо-жовтих" на 40-й хвилині завдав Владислав Ванат, проте м'яч був зафіксований голкіпером.

Важливі сейви Трубіна

Воротар збірної України Анатолій Трубін вперше вступив у гру після перерви, парирувавши удар Бріньйоульфюра Віллюмссона і перевівши м’яч на кутовий.

Тим часом, Зубков мав ще одну нагоду після години гри, але його сильний удар з-за меж штрафного відбив воротар. Еліас Олафссон також парирував спробу Віктора Циганкова з гострого кута на фланзі.

Фінальна таблиця відбіркової групи України до ЧС-2026 / Фото: Скріншот

Гострі моменти другого тайму

На 77-й хвилині матчу Ісландія створила один із найгостріших моментів матчу: Анатолій Трубін врятував команду після удару Віктора Палссона з близької відстані. В останні хвилини основного часу воротар ісландців Олафссон здійснив подвійний сейв після ударів Романа Яремчука. Проте вже в наступній атаці Зубков забив ударом головою, вивівши збірну України вперед.

Україна - Исландія / Фото: Скріншот

У компенсований час збірна України подвоїла перевагу: Олексій Гуцуляк з рикошетом забив на 90+3-й хвилині, встановивши фінальний рахунок 2:0.

Таким чином збірна України здобула перемогу в Ісландії та випередила суперника на три очки. Завдяки цьому "синьо-жовті" повернулися на другу сходинку турнірної таблиці з десятьма очками та забезпечили собі вихід у плейоф чемпіонату світу-2026.

