Трамп уперше розкрив подробиці переговорів у Женеві: "Відбудеться щось хороше"

Ангеліна Підвисоцька
24 листопада 2025, 14:05
Американський президент натякнув, що між Україною і РФ може бути досягнутий прогрес.
Трамп відреагував на переговори в Женеві / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Що відомо:

  • У Женеві пройшли переговори щодо врегулювання ситуації в Україні
  • Трамп зробив першу заяву після переговорів
  • Трамп анонсував хороші зміни

Американський президент Дональд Трамп уперше зробив заяву після мирних переговорів у Женеві. Він анонсував хороші зміни. Про це написав Трамп на своїй сторінці в соцмережі Truth Social.

"Невже справді можливо, що в мирних переговорах між Росією та Україною досягнуто великого прогресу? Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може статися", - написав він.

Трамп відреагував на переговори в Женеві / фото: скріншот

Мирний план США і переговори в Женеві - останні новини

Як писав Главред із посиланням на The Washington Post, президент США Дональд Трамп не був залучений до деталей "мирного плану" з 28 пунктів, який розробила його адміністрація в рамках зусиль із врегулювання розв'язаної РФ війни проти України. Неназваний американський чиновник повідомив виданню про "хаос", який панував в американській адміністрації.

За підсумками переговорів у Женеві 23 листопада Україна і США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо завершення війни Росії та України. Україна і Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що встановлений Трампом термін до 27 листопада, протягом якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є гнучким. Американська адміністрація хоче зберегти темп ухвалення рішень і досягти мети в "розумний термін".

За даними Reuters, офіційні особи США та України обговорюють можливість поїздки президента України Володимира Зеленського до США. Можливо, візит відбудеться вже цього тижня.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи буде підписано мирний план - думка експерта

Запропонований варіант угоди не можна розглядати як справжній компроміс, адже він фактично передбачає лише заморожування війни. так вважає експерт Валерій Клочок із Центру громадської аналітики "Вежа". На його думку, така мирна угода навряд чи буде взаємовигідною.

Водночас, Київ може погодитися на неї здебільшого для того, щоб призупинити подальші бойові дії, особливо з огляду на певний прогрес на фронті на користь України.

