Є лише один "умовно позитивний" шлях: Кочетков назвав головну загрозу для Києва

Якщо фронт ослабне, Путін затягне переговори та спробує захопити більше українських територій.

Кочетков назвав оновлення влади єдиним позитивним виходом для України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля, ОП

Головні тези Кочеткова:

Українська влада сама підставилася, займаючись корупцією

Коли влада ослаблена та корумпована, від неї можна домогтися чого завгодно

В України є всього один умовно позитивний шлях

Українська влада опинилася у вразливому становищі через внутрішні корупційні скандали, що посилило зовнішній тиск на Київ. Про це в інтерв'ю Главреду заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.

За його словами, криза керованості та довіри почалася ще 2022 року. Він нагадав, що тоді в Запорізькій області спалахнув скандал довкола продажу та маніпуляцій із гуманітарною допомогою. Попри масштаб проблеми, реальних покарань для винних не було, що, на думку експерта, стало "точкою неповернення".

"Тобто влада (не вся, але значна її частина), займаючись незаконними речами, послабила свою позицію і зробила себе вразливою для зовнішнього тиску. Коли влада ослаблена і корумпована, від неї можна домогтися практично чого завгодно", - зазначив Кочетков.

Чи є в України хороший варіант

Політолог вважає, що нинішня ситуація не залишає Україні великого вибору. Як єдиний відносно позитивний сценарій експерт розглядає зміни всередині політичної системи.

Йдеться про можливу зміну парламентської більшості, формування нової коаліції, оновлення уряду і президентського оточення.

За словами аналітика, такі кроки дали б змогу позбутися корумпованих чиновників і зміцнити позиції України в майбутніх переговорах.

"Варіант, який зараз обговорюється у Верховній Раді - зміна більшості, формування нової коаліції, оновлення уряду, оновлення оточення президента - це фактично єдиний умовно позитивний шлях. Він дозволив би позбутися корупціонерів і зробити владу знову менш вразливою", - сказав Кочетков.

Однак він попереджає: реформування влади має відбуватися вкрай швидко і паралельно з утриманням ситуації на фронті.

"Бо якщо фронт "попливе", Путін лише затягуватиме процес, щоб відкусити якомога більшу частину України. Поки він не виснажиться, він буде продовжувати наступати і відкладати реальні переговори", - резюмував Кочетков.

Мирний план Трампа - що про нього відомо

Як писав Главред із посиланням на Financial Times, адміністрація Дональда Трампа вимагає від президента України Володимира Зеленського погодитися на умови мирної угоди до Дня подяки, тобто до 27 листопада.

Секретар РНБО Рустем Умеров нібито схвалив "більшу частину плану" США про мирне врегулювання війни Росії та України. Водночас Україна внесла суттєві зміни в один із 28 пунктів проєкту документа. Як пише The Wall Street Journal із посиланням на високопоставленого американського чиновника, правка Києва стосується міжнародної допомоги. Сам Умеров цю інформацію заперечує.

Текст мирного плану оприлюднив і український нардеп Олексій Гончаренко. Детальніше читайте в матеріалі: США представили Україні мирний план із 28 пунктів - нардеп розкрив повний текст.

Про персону: Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України. Веде власний ютюб-канал, коментує події в Україні та світі.

