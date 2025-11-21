Путін уперше відреагував на мирний план Трампа

За словами Путіна, Росія нібито готова до "мирного вирішення".

Російський диктатор Володимир Путін уперше прокоментував мирний план Дональда Трампа.

Під час засідання з членами Радбезу РФ він заявив, що США просили російську сторону проявити гнучкість щодо українського врегулювання.

"План із 28-ми пунктів обговорювався і до Аляски, зараз він модернізований. Предметно з РФ його не обговорювали", - заявив Путін.

Він також заявив, що "мирний план" США обговорювали тільки в загальних рисах.

За словами Путіна, Росія нібито готова до "мирного вирішення".

"Ми готові і до мирних переговорів, але це вимагає предметного обговорення всіх деталей пропонованого плану", - заявив він.

Також Путін сказав, що Росія отримала мирний план США з 28 пунктів. За його словами, він "може лягти в основу угоди з Україною".

Як писав Главред, адміністрація Дональда Трампа запропонувала план завершення війни, який фактично означає капітуляцію України. У плані міститься 28 пунктів, зокрема скорочення армії, відмова від вступу в НАТО і територій Донбасу.

Тим часом європейські союзники разом із президентом України відкинули ключові положення запропонованого США та Росією плану припинення війни. У суботу європейські лідери планують провести окрему зустріч на полях саміту "Великої двадцятки" в Південній Африці, щоб визначити подальші спільні кроки.

У п'ятницю, 21 листопада, президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що зараз один із найважчих моментів нашої історії. За його словами, зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима.

