Трамп не заглиблювався в деталі "мирного плану", - ЗМІ

У Білому домі весь день була плутанина, що творилася у зв’язку з появою мирного плану.

https://glavred.net/war/tramp-ne-uglublyalsya-v-detali-mirnogo-plana-smi-10718333.html Посилання скопійоване

Трамп не заглиблювався в деталі "мирного плану" / Колаж: Главред, фото: Білий дім

Коротко:

Трамп не вдавався у деталі мирного плану щодо припинення вогню в Україні

Білий дім опинився в стані хаосу у зв’язку з появою мирного плану

Неназваний чиновник США розповів про низький рівень обізнаності Трампа

Президент США Дональд Трамп не був залучений у деталі "мирного плану" з 28 пунктів, який розробила його адміністрація в рамках зусиль з врегулювання розв’язаної РФ війни проти України.

відео дня

Американська адміністрація опинилася в стані хаосу. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Неназваний американський посадовець повідомив виданню, що Трамп має обмежену інформацію про переговори щодо угоди з Україною. За словами джерела, коли Трампу говорять: "Я постараюся укласти угоду", він відповідає: "Чудово, подивіться, що можна зробити", І це весь обсяг інформації, яким він володіє.

Крім того, цей посадовець заявив про "хаос", який панував в американській адміністрації.

"Весь день панував абсолютний хаос, тому що навіть у різних підрозділах Білого дому не знають, що відбувається. Це ганебно".

Приватно адміністрація Трампа "не розглядала цей план як непорушний", сказало джерело, знайоме з перемовинами.

"Українцям було повідомлено, що є певний простір для переговорів", зазначив співрозмовник.

На який мирний план погодиться Україна - думка експерта

Мирний план США може влаштувати Україну лише в одному випадку: вихід Росії з усіх окупованих територій, репарації, покарання військових злочинців. Так вважає Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

Але, він наголосив, що росіяни не вийдуть ні з Криму, ні з Донбасу, ні навіть із частини Запорізької та Херсонської областей.

"Вони не віддадуть нам Бердянськ та Маріуполь – це нереально. Замороження по лінії фронту може бути в Запорізькій області. Десь щось трішки відійдуть – можливо, із Харківщини чи Дніпропетровщини. Але не більше", - каже Клочок.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирний план США - що відомо

Як повідомляв Главред, українська делегація працює в Женеві над пошуком реальних рішень для завершення війни, відновлення миру та забезпечення довгострокової безпеки. Команда вже надала короткі доповіді про підсумки перших зустрічей і переговорів.

Відомо, що початкова редакція так званого "мирного плану Трампа" містила не 28 пунктів, а 30. Ще два пункти плану могли бути викресленими або засекреченими.

Крім того, державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що встановлений Дональдом Трампом термін до четверга, протягом якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є гнучким. За його словами, американська адміністрація хоче зберегти темп ухвалення рішень та досягти мети в "розумний термін".

Читайте також:

Про джерело: The Washington Post The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред