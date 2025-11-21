Чим обернеться ухвалення мирного плану Трампа: експерт вказав на важливі нюанси

Клочок підкреслив, що цієї ситуації можна було уникнути.

https://glavred.net/politics/chem-obernetsya-prinyatie-mirnogo-plana-trampa-ekspert-ukazal-na-vazhnye-nyuansy-10717781.html Посилання скопійоване

Чим обернеться ухвалення мирного плану Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Ви дізнаєтеся:

Що чекає на владу після ухвалення мирної угоди

Як цього можна було уникнути

Час пропозиції Україні ультиматуму щодо "мирної угоди" обрано не дарма - зараз триває системний тиск і на Україну, і на Путіна - для того, щоб заморозити війну.

Про це в інтерв'ю Главреду заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

відео дня

За його словами, для української влади заморозка, навіть по лінії фронту, - це дуже серйозний репутаційний удар.

"Є купа моментів, які потім будуть використовуватися політичними опонентами як небезпідставні аргументи звинувачень у неефективності влади в протистоянні російській агресії. А корупція - це взагалі питання номер один. Тобто це ціла низка чинників", - зазначив він.

Клочок наголосив, що якби союзники надавали більше допомоги - достатньої, своєчасної, військової - ситуація була б для нас кращою та виглядала б більш адекватно.

"Але Трамп вирішив інакше. Для нього війна має закінчитися, але чи то через російську мову, чи то через російську церкву, чи то по лінії, де буде проходити кордон - йому на це глибоко наплювати. Абсолютно. Так само, як і багатьом європейцям. Зате для України це питання принципове", - підсумував експерт.

Мирний план Трампа для України

Нагадаємо, що на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), пропозиція передати Росії контроль над рештою районів Донецької області, що залишилися під українським управлінням, і фактично зафіксувати нинішню лінію фронту на півдні принесе Москві непропорційно великі вигоди.

Раніше повідомлялося, що Зеленський анонсував повернення до переговорів з росіянами, в той час, як США готують план припинення бойових дій, умови якого можуть стати відомими вже до кінця тижня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною, що складається з 28-ми пунктів, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись із російським посланцем Кирилом Дмитрієвим та українськими чиновниками.

Вам може бути цікаво:

Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред