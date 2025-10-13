Який рейтинг у Зеленського і скільки українців йому довіряють - опитування

Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського в останні два місяці стабільний.

Рівень довіри до Зеленського - 60%, баланс довіри-недовіри залишається позитивним, - КМІС / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне:

Зеленському довіряють 60% українців

Баланс довіри-недовіри залишається позитивним

Президенту Володимиру Зеленському станом на жовтень довіряють 60% українців. Близько 25% вважають, що йому потрібно залишатися на посаді глави держави після завершення війни. Про це йдеться в результатах дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президенту довіряють 60% українців, 35% - не довіряють

Згідно з результатами опитування КМІС, опублікованого в понеділок, 13 жовтня, президенту Зеленському довіряють 60% українців, які взяли участь у дослідженні. Не довіряють - 35%.

У першій половині вересня показник довіри становив 59%, недовіри - 35%.

Баланс довіри-недовіри - +25%. Такий самий показник, як у першій половині вересня.

Скільки українців за те, щоб Зеленський залишився в політиці

За даними соціологів, 41% українців підтримують ідею, щоб Зеленський залишився в політиці після завершення війни. Приблизно 36% проти цього.

Коротко: що відомо про КМІС Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) - українське товариство з обмеженою відповідальністю з центром у Києві. Спеціалізація - соціологічні дослідження. Проводить соціекономічні, маркетингові та політичні дослідження. Також КМІС займається дослідженнями здоров'я, консалтингом та аудитом досліджень. Компанія була заснована 1990 року як дослідницький центр Соціологічної асоціації України. Стала Київським міжнародним інститутом соціології 1992 року, коли партнером Центру став Paragon Research International. Компанія провела понад 300 фокус-груп. Щороку проводиться приблизно 70-80 кількісних досліджень, пише Вікіпедія.

