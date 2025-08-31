Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Несподіваний розподіл думок українців щодо війни: результат опитування

Руслан Іваненко
31 серпня 2025, 22:08
218
Більшість населення вважає переговори реалістичним шляхом завершення війни і обирає мирні рішення
Несподіваний розподіл думок українців щодо війни: результат опитування
Опитані респонденти наголошують на фінансуванні армії та постачанні зброї як ключових гарантіях безпеки/ колаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Коротко:

  • 59% українців підтримують припинення вогню та пошук компромісу
  • 20% виступають за продовження війни до повернення Криму та Донбасу
  • 75% вимагають міжнародних гарантій безпеки перед миром

Понад половини українців виступають за припинення бойових дій і пошук компромісу, тоді як близько 20% підтримують продовження війни до звільнення окупованих Росією територій Криму, Донеччини та Луганщини. Ще 20% опитаних вважають за потрібне вести прямі переговори з Росією.

Результати опитування

Як зазначає Соціологічна група Рейтинг, (Rating Group) дослідження проведене з 21 по 23 серпня 2025 року, показало, що українці прагнуть миру, проте готові робити поступки лише за наявності надійних безпекових гарантій від міжнародних партнерів.

відео дня

Зокрема, 59% респондентів підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% – продовження війни до повернення Донбасу і Криму, а 13% – до лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року.

Більшість українців вважають переговори реалістичним шляхом завершення війни: 62% – за пошук компромісу із залученням інших країн, 20% – за прямі перемовини з Росією.

Гарантії безпеки для України

"75% вважають, що Україна повинна погодитись на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки", – йдеться в дослідженні.

Серед ключових гарантій респонденти називають: фінансування армії та постачання зброї від партнерів (52%), зобов’язання союзників вступити у війну у разі повторного нападу (48%) та міжнародне патрулювання повітряного і морського простору (44%).

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Безпекові угоди для України / Інфографика: Главред

На питання "Що зараз найважливіше?" 58% респондентів обрали отримання гарантій фінансування армії та постачання достатньої кількості озброєння, тоді як 31% – повернення територій. При цьому 60% опитаних вважають, що Україна воює з Росією за майбутнє дітей, а 44% – за свободу.

Методологія опитування

Опитано 1600 українців віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також районів без українського мобільного зв’язку. Метод дослідження – CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення, похибка – не більше 2,5% при довірчій ймовірності 0,95.

Експертна думка щодо гарантій безпеки

Варіанти гарантій безпеки, які нині пропонують Україні, фактично не здатні захистити державу. Таку думку висловив колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак.

За його словами, аналоги 5-ї статті НАТО для України — це лише формальність, яка не гарантує реального захисту. "Коли говорять про аналоги п'ятої статті НАТО, я наводжу приклад з Adidas і Abibas або Rolex і Roleh — оригінали та підробки. І нам пропонують саме Abibas і Roleh. Ніхто не знає, як працює сама п'ята стаття НАТО, не кажучи вже про її аналог. Це точно не спрацює", — пояснив експерт в інтерв'ю Главреду.

Ступак також зазначив, що угоди зі США, подібні до тих, які вони підписали з Південною Кореєю, Японією та Ізраїлем, Україні наразі не пропонують, тому реальних міжнародних гарантій безпеки поки немає.

Гарантії безпеки для України - новини за темою

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше заявив, що гарантії безпеки для України мають бути конкретними, обов'язковими та ефективними.

Крім того, варіанти гарантій безпеки, які зараз пропонують Україні, не спрацюють. Аналог 5-статті НАТО - фактично підробка, а угоди зі США на кшталт тих, які вони підписали з Південною Кореєю, Японією та Ізраїлем, нам поки що не пропонують.

Військ США в Україні не буде, проте американці можуть забезпечити повітряну підтримку Європі, яка хотіла б розмістити свої військові сили, сказав глава Білого дому Дональд Трамп. Вашингтон готовий до певних дій.

Читайте також:

Про джерело: Соціологічна група Рейтинг (Rating Group)

Rating Group – одна з провідних дослідницьких компаній України, працює на ринку з 2008 року.

Компанія зареєстрована в Україні та має великий досвід проведення соціологічних опитувань як всередині країни, так і за кордоном, зокрема після початку повномасштабного російського вторгнення.

До структури групи входять:

  • Соціологічна група Рейтинг
  • Дослідницька лабораторія Rating Lab
  • Платформа Rating Online
  • Rating Call Center

Клієнтами Rating Group є політичні партії та політики, державні органи, неурядові та громадські організації, ЗМІ та бізнес. Компанія також проводить дослідження для міжнародних організацій, серед яких UNICEF, USAID, Міжнародний республіканський інститут, Уряд Канади, Світовий банк, Національний фонд демократії, а також університети Польщі, Данії, Швейцарії та інших країн.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

перемир'я війна в Україні Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Прийшов зі зброєю заради розправи: жорстоке вбивство на очах поліцейського у Фастові

Прийшов зі зброєю заради розправи: жорстоке вбивство на очах поліцейського у Фастові

23:56Україна
Дощі з грозами ширяться Україною: які області будуть "плавати"

Дощі з грозами ширяться Україною: які області будуть "плавати"

22:38Синоптик
Несподіваний розподіл думок українців щодо війни: результат опитування

Несподіваний розподіл думок українців щодо війни: результат опитування

22:08Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 1 по 7 вересня: Овнів підведе здоров'я, Дівам - стрес

Гороскоп Таро на тиждень з 1 по 7 вересня: Овнів підведе здоров'я, Дівам - стрес

Гороскоп на завтра 1 вересня: Левам - несподівана винагорода, Козорогам - ризик

Гороскоп на завтра 1 вересня: Левам - несподівана винагорода, Козорогам - ризик

Китай та Росія готують "об'єднання", Путін вже в Пекіні - що зміниться для України

Китай та Росія готують "об'єднання", Путін вже в Пекіні - що зміниться для України

Війська РФ обходять одне з найбільш укріплених міст: боєць ЗСУ зробив заяву

Війська РФ обходять одне з найбільш укріплених міст: боєць ЗСУ зробив заяву

Як прибрати бризки олії під час смаження: лайфхаки, які змінять життя назавжди

Як прибрати бризки олії під час смаження: лайфхаки, які змінять життя назавжди

Останні новини

23:56

Прийшов зі зброєю заради розправи: жорстоке вбивство на очах поліцейського у Фастові

23:11

Європа може відправити війська в Україну: Фон дер Ляєн розкрила деталі плану

22:38

Дощі з грозами ширяться Україною: які області будуть "плавати"

22:16

Загроза позбавлення соцвиплат: українців попередили про терміни "обрізання"

22:08

Несподіваний розподіл думок українців щодо війни: результат опитування

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
21:42

"Путін викручується": Зеленський натякнув на закінчення терміну ультиматуму ТрампаВідео

21:00

Не пропустіть момент: коли викопувати моркву та буряк за місячним календарем 2025Відео

20:22

Буданов спрогнозував різкі зміни на полі бою і назвав імовірні терміни

20:21

Гарантії безпеки для України: новий "Мінськ" чи "Будапешт"?Погляд

Реклама
20:21

Гороскоп Таро на вересень 2025: Козерогам - гроші, Водоліям - перешкодиВідео

20:12

Потрійний удар ракетами Фламінго: Мілітарний - про потужні наслідки атакиВідео

19:55

Титул WBO під загрозою: як Паркер може отримати пояс без бою з Усиком

19:23

Два вертольоти РФ підірвали просто на аеродромі: у Мережі дізналися про прильоти в Криму

19:07

Зима може бути непростою: експерт пояснив, що ховається за планом Кремля

18:46

Вдарить мороз і піде сніг: синоптики здивували прогнозом на вересень

18:25

Як швидко відчистити холодильник: геніальний фокус здивує своєю простотоюВідео

18:12

"Любити зі всієї сили": Сергій Притула заговорив про весілля

18:10

Війна може закінчитися завтра": Мерц попередив, чим це обернеться для Європи

17:30

Дівич-вечір у Нью-Йорку: Світоліна показала рідкісні кадри з мамою і донькою

17:27

РФ може влаштувати прорив на сотні кілометрів: з'явився тривожний прогноз

Реклама
17:25

5 заборон, які не можна порушувати у церковне свято 1 вересня - прикмети

17:16

ГУР завдали масштабного удару по Криму - знищено стратегічні цілі росіянВідео

16:32

"Збити з пантелику": історія походження відомого виразу

16:27

Оточення під Добропіллям: у ЗСУ розкрили деталі зачистки росіян

16:22

У відомого шеф-кухаря Гордона Рамзі виявили злоякісну пухлину

15:54

Підошва кросівок засяє за кілька хвилин: який побутовий предмет потрібно взятиВідео

15:53

З чого насправді роблять білий цукор - правда, яку знають не всіВідео

15:42

Парадокс різноманіття — чому собаки такі різні, а коти майже однакові

15:41

Китайський гороскоп на завтра 1 вересня: Тиграм - роздратування, Зміям - брехня

15:29

Росія отримала попередження від США щодо війни проти України - The Guardian

15:28

На Парубія робили замах раніше: у Раді прокоментували справу про гучне вбивство

15:25

Дизайнерка Гасанова стала мамою - перші деталі

15:11

Чи закінчиться війна України та Росії у 2025 році - який нюанс стане вирішальним

15:08

Відправлення західних військ в Україну: в Німеччині різко змінили думку

14:42

У Путіна вибухнули заявою про продовження війниВідео

14:41

Якою була справжня назва тризуба в Київській Русі — історик здивував відкриттямВідео

14:24

Як пережити удар блискавки: науковий погляд на захист під час грози

13:47

Клуби диму та запах гару: в Московській області масштабно палає хімзаводВідео

13:41

Татів малюк: чим Віталій Козловський із сином займаються у вільний час

13:31

Повний провал РФ на Донеччині: Зеленський анонсував нові "сюрпризи" для росіян

Реклама
13:16

Аналог 5-ї статті НАТО або договір зі США: Ступак оцінив гарантії для України

12:56

Китай та Росія готують "об'єднання", Путін вже в Пекіні - що зміниться для УкраїниВідео

12:49

"Ми не спали від слова зовсім": Цимбалару розповіла про свій найскладніший період

12:46

З понеділка розжарить до +37: названо області України, де буде найспекотніше

12:37

Гороскоп Таро на тиждень з 1 по 7 вересня: Овнів підведе здоров'я, Дівам - стрес

12:20

Фінансовий гороскоп на тиждень з 1 по 7 вересня

12:15

Не лише сарана і томатна міль: з'явився новий небезпечний шкідник

11:51

"Це погана хвороба": 37-річний Соломка зробив зізнання про свою непридатність до служби

11:43

Провал літнього наступу РФ: в Генштабі рознесли заяви Герасимова

10:43

Чи сплять риби вночі: вчені розкрили таємницю підводних жителів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруАні ЛоракОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла Пугачова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти