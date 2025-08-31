Несподіваний розподіл думок українців щодо війни: результат опитування

Більшість населення вважає переговори реалістичним шляхом завершення війни і обирає мирні рішення

https://glavred.net/war/neozhidannoe-raspredelenie-mneniy-ukraincev-otnositelno-voyny-rezultat-oprosa-10694294.html Посилання скопійоване

Опитані респонденти наголошують на фінансуванні армії та постачанні зброї як ключових гарантіях безпеки/ колаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Коротко:

59% українців підтримують припинення вогню та пошук компромісу

20% виступають за продовження війни до повернення Криму та Донбасу

75% вимагають міжнародних гарантій безпеки перед миром

Понад половини українців виступають за припинення бойових дій і пошук компромісу, тоді як близько 20% підтримують продовження війни до звільнення окупованих Росією територій Криму, Донеччини та Луганщини. Ще 20% опитаних вважають за потрібне вести прямі переговори з Росією.

Результати опитування

Як зазначає Соціологічна група Рейтинг, (Rating Group) дослідження проведене з 21 по 23 серпня 2025 року, показало, що українці прагнуть миру, проте готові робити поступки лише за наявності надійних безпекових гарантій від міжнародних партнерів.

відео дня

Зокрема, 59% респондентів підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% – продовження війни до повернення Донбасу і Криму, а 13% – до лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року.

Більшість українців вважають переговори реалістичним шляхом завершення війни: 62% – за пошук компромісу із залученням інших країн, 20% – за прямі перемовини з Росією.

Гарантії безпеки для України

"75% вважають, що Україна повинна погодитись на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки", – йдеться в дослідженні.

Серед ключових гарантій респонденти називають: фінансування армії та постачання зброї від партнерів (52%), зобов’язання союзників вступити у війну у разі повторного нападу (48%) та міжнародне патрулювання повітряного і морського простору (44%).

Безпекові угоди для України / Інфографика: Главред

На питання "Що зараз найважливіше?" 58% респондентів обрали отримання гарантій фінансування армії та постачання достатньої кількості озброєння, тоді як 31% – повернення територій. При цьому 60% опитаних вважають, що Україна воює з Росією за майбутнє дітей, а 44% – за свободу.

Методологія опитування

Опитано 1600 українців віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також районів без українського мобільного зв’язку. Метод дослідження – CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення, похибка – не більше 2,5% при довірчій ймовірності 0,95.

Експертна думка щодо гарантій безпеки

Варіанти гарантій безпеки, які нині пропонують Україні, фактично не здатні захистити державу. Таку думку висловив колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак.

За його словами, аналоги 5-ї статті НАТО для України — це лише формальність, яка не гарантує реального захисту. "Коли говорять про аналоги п'ятої статті НАТО, я наводжу приклад з Adidas і Abibas або Rolex і Roleh — оригінали та підробки. І нам пропонують саме Abibas і Roleh. Ніхто не знає, як працює сама п'ята стаття НАТО, не кажучи вже про її аналог. Це точно не спрацює", — пояснив експерт в інтерв'ю Главреду.

Ступак також зазначив, що угоди зі США, подібні до тих, які вони підписали з Південною Кореєю, Японією та Ізраїлем, Україні наразі не пропонують, тому реальних міжнародних гарантій безпеки поки немає.

Гарантії безпеки для України - новини за темою

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше заявив, що гарантії безпеки для України мають бути конкретними, обов'язковими та ефективними.

Крім того, варіанти гарантій безпеки, які зараз пропонують Україні, не спрацюють. Аналог 5-статті НАТО - фактично підробка, а угоди зі США на кшталт тих, які вони підписали з Південною Кореєю, Японією та Ізраїлем, нам поки що не пропонують.

Військ США в Україні не буде, проте американці можуть забезпечити повітряну підтримку Європі, яка хотіла б розмістити свої військові сили, сказав глава Білого дому Дональд Трамп. Вашингтон готовий до певних дій.

Читайте також:

Про джерело: Соціологічна група Рейтинг (Rating Group) Rating Group – одна з провідних дослідницьких компаній України, працює на ринку з 2008 року. Компанія зареєстрована в Україні та має великий досвід проведення соціологічних опитувань як всередині країни, так і за кордоном, зокрема після початку повномасштабного російського вторгнення. До структури групи входять: Соціологічна група Рейтинг

Дослідницька лабораторія Rating Lab

Платформа Rating Online

Rating Call Center Клієнтами Rating Group є політичні партії та політики, державні органи, неурядові та громадські організації, ЗМІ та бізнес. Компанія також проводить дослідження для міжнародних організацій, серед яких UNICEF, USAID, Міжнародний республіканський інститут, Уряд Канади, Світовий банк, Національний фонд демократії, а також університети Польщі, Данії, Швейцарії та інших країн.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред