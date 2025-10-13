Рус
"Росії це не потрібно": Трамп пригрозив Путіну передати Україні ракети Tomahawk

Анна Ярославська
13 жовтня 2025, 07:01
"Томагавки" - це нова стадія агресії, вважає глава Білого дому.
Трамп розповів, як може вплинути на Путіна через постачання зброї Україні

Коротко:

  • Трамп зготов відправити Україні Tomahawk, якщо війна з РФ не буде врегульована
  • Трамп назвав Tomahawk "неймовірною та потужною зброєю"
  • США мають розуміти, як Україна використовуватиме ракети

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна з Росією не буде врегульована. Про це глава Білого дому сказав на борту президентського літака Air Force 1, прямуючи на Близький Схід для участі в церемонії підписання мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС.

Трамп охарактеризував Tomahawk як "неймовірну, дуже потужну зброю" та додав, що перед остаточним рішенням може обговорити це питання з главою РФ Володимиром Путіним.

"Я можу поговорити з ним (Путіним - ред). Я можу сказати: "Послухай, якщо ця війна не буде врегульована, я відправлю їм (Україні - ред.) Tomahawk". Я можу так сказати... Чесно кажучи, Росії це не потрібно", - заявив президент США.

Він уточнив, що "томагавки - це нова стадія агресії". За його словами, США мають знати, як саме Україна планує їх використовувати, перш ніж ухвалювати рішення про їх постачання.

Також Трамп прокоментував свою політику щодо війни в Україні.

"Байден дав їм (Україні - ред.) 350 мільярдів доларів. Ми не дали їм нічого. Але ми дали їм повагу та деякі інші речі, відверто кажучи", - заявив президент США.

Відповідаючи на запитання про можливість застосування досвіду мирних переговорів між Ізраїлем і ХАМАС до українського контексту, Трамп наголосив на важливості наполегливості.

"Я думаю, що ніколи не можна здаватися. Просто ніколи не здавайтеся", - сказав Трамп.

Він назвав українців "дуже хорошими бійцями" і висловив думку, що Путін "мав би прекрасний вигляд", якби вирішив це питання.

"А якщо він цього не зробить, то для нього це погано закінчиться", - додав Трамп.

Ракета Tomahawk

Постачання ракет Tomahawk Україні - останні новини

Як писав Главред, 26 вересня журналісти The Telegraph написали, що президент Володимир Зеленський на зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом попросив у американців ракети Tomahawk.

Трамп підтримав Україну в питанні ударів по важливих енергетичних об'єктах на території Росії, написали в The Times. Такий крок може стати серйозним ударом для Путіна і змусити його шукати шляхи для припинення війни.

6 жовтня під час брифінгу в Білому домі Трамп зазначив, що "майже ухвалив рішення" щодо відправлення ракет, але спочатку хоче отримати відповіді на низку запитань, зокрема щодо планів їх використання українською стороною.

Глава РФ Володимир Путін заявив, що можливе постачання ракет Tomahawk Україні може зруйнувати позитивні тенденції у двосторонніх відносинах.

Як Україна зможе застосувати Tomahawk: думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що якби Україна отримала кілька сотень ракет Tomahawk і атакувала б ними Росію, то ЗСУ могли б поховати російську енергетику.

"Так, за допомогою Tomahawk ми могли б поховати російську енергетику. Ми змогли б створити умови кризи, і криза б поховала російську енергетику", - сказав військовий експерт в інтерв'ю Главреду.

На думку Жданова, якби Трамп ухвалив рішення про передачу Tomahawk, навряд чи б Росія змогла чимось заперечити.

