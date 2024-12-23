73% українців підтримують створення ядерної зброї - опитування

Кількість прихильників ядерного статусу України зростає в умовах війни з РФ, свідчить опитування.

https://glavred.net/ukraine/73-ukraincev-podderzhivayut-sozdanie-yadernogo-oruzhiya-opros-10624550.html Посилання скопійоване

Українці схвалюють відновлення ядерного статусу / Колаж: Главред, фото: Радіо Свобода, Вікіпедія

Більшість українців (73%) підтримують ідею відновлення ядерного арсеналу, свідчать дані нового соціологічного дослідження КМІС. Це ставлення зберігається навіть без врахування можливих негативних наслідків, таких як санкції Заходу або втрата міжнародної підтримки.

Якщо Україна зможе забезпечити ресурси для розробки ядерної зброї, готовність громадян підтримати таке рішення залишається високою – 58%. Водночас за умови жорстких санкцій і припинення допомоги з боку партнерів, підтримка падає до 46%.

У 1994 році 50% українців виступали за без’ядерний статус держави, а лише 30% підтримували ідею володіння ядерною зброєю. На той час громадські настрої формувалися в умовах віри в дотримання міжнародних гарантій безпеки, зокрема з боку Росії.

відео дня

Попри високий рівень підтримки НАТО, українці демонструють прагнення мати незалежні гарантії безпеки. Це бажання виникло через агресію Росії та невиконання підписантами міжнародних угод, таких як Будапештський меморандум.

Раніше проводилося схоже опитування на замовлення Центру Нова Європа. Тоді українці відповіли, що найкращими гарантіями безпеки України стали б розробка ядерної зброї та поступовий вступ до НАТО. Оборонний союз зі США, присутність європейських військ на українських територіях або ж введення миротворців навряд чи захистять державу, відповіли учасники.

Експертна оцінка щодо створення ядерної зброї

Андрій Грушецький, який коментував результати опитування, зазначає, що високий рівень підтримки ядерного статусу є радше емоційною реакцією. Він також підкреслив, що Україна очікує більш ефективних гарантій безпеки від своїх союзників, щоб уникнути необхідності ухвалювати такі радикальні рішення.

Раніше Генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт із питань національної безпеки Віктор Ягун в інтерв’ю Главреду пояснював, чому Україна має право ставити питання руба – або членство в НАТО, або власна ядерна зброя. На його думку, Україна має технічні можливості створити ядерну зброю.

"В певний момент Україна просто скаже: слухайте, у нас є два шляхи – або членство в НАТО, або створення власної ядерної зброї. А от після цього нехай на Заході роблять занепокоєне обличчя. Звісно, ми розуміємо, що створення ядерної зброї – не кращий варіант, але що нам робити, самознищитися як народ, тому що Захід не може належним чином допомогти? Виходить, ми можемо розраховувати тільки на себе. Зараз ми в такій ситуації, що в нас просто немає вибору", - заявив Ягун.

Або НАТО, або ядерна зброя: гучна заява Зеленського

Нагадаємо, у жовтні президент України Володимир Зеленський, коментуючи свою вересневу зустріч з Дональдом Трампом і членство України в НАТО, заявив, що "або в України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс… Ми обираємо НАТО. Не ядерну зброю, ми обираємо НАТО".

Також президент дорікнув гарантам безпеки України за Будапештським меморандумом, який не виконується.

Ця заява викликала значний резонанс у світі. Згодом Зеленському довелося заявити, що Україна ніколи не говорила, що готується створити ядерну зброю.

Читайте більше про ядерну зброю:

Що відомо про КМІС? Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) - це приватна українська компанія, що співпрацює з Національним університетом "Києво-Могилянська академія". КМІС був заснований у 1990 році як дослідницький центр Соціологічної асоціації України, а з 1992 року перетворений у приватне підприємство. КМІС входить до провідних дослідницьких асоціацій, зокрема, Соціологічної асоціації України (САУ), Української Асоціації Маркетингу (УАМ), Європейського товариства дослідження громадської думки та маркетингу (ESOMAR), AAPOR і WAPOR.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред