Заграву видно за десятки кілометрів: у Феодосії горить нафтобаза після атаки дронів

Анна Ярославська
13 жовтня 2025, 07:35
Теплові сигнатури показують клуби розпеченого повітря над містом і над морем.
Пожежа в Криму
Безпілотники вразили нафтобазу в Криму / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind, Astra

Коротко:

  • У Криму прогриміли вибухи
  • Атаковано нафтобазу у Феодосії, спалахнула пожежа
  • У кількох містах почалися проблеми зі світлом

У ніч на 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Безпілотники атакували нафтобазу у Феодосії. У результаті на об'єкті виникла масштабна пожежа, полум'я від якої було видно за кілька кілометрів.

Як пише Telegram-канал Кримський вітер, уночі в Криму помітили дрони з реактивними двигунами. Згодом прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили про вибухи та пожежу на нафтобазі у Феодосії.

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов підтвердив факт атаки, заявивши, що "ворожий БПЛА атакував нафтобазу у Феодосії", внаслідок чого виникло загоряння. Він також стверджує, що російська ППО нібито збила понад 20 безпілотників.

У соціальних мережах і місцевих Telegram-каналах з'явилися відео, на яких зафіксовано потужну пожежу. На кадрах видно величезний стовп вогню та густий чорний дим, що піднімається над об'єктом. Очевидці повідомляли, що заграву від пожежі було видно з різних районів міста і його околиць.

"Заграву над Феодосією видно за десятки кілометрів", - ідеться у повідомленні.

У Феодосії - пожежа на нафтобазі
У Феодосії - пожежа на нафтобазі / t.me/Crimeanwind
Заграву видно з різних міст Криму
Заграву видно з різних міст Криму / Фото: t.me/Crimeanwind
У Криму - потужна пожежа
У Криму - потужна пожежа / Фото: Astra

Повідомляється також, що до нафтобази проїхало багато пожежних машин.

Нафтобазу, що горить у Феодосії, видно з космосу, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки.

"Масштаби пожежі вражають: теплові сигнатури показують клуби розпеченого повітря над містом і над морем. Вдруге за останні сім днів Феодосійський морський нафтоналивний термінал прикурили сьогодні близько опівночі", - йдеться в повідомленні.

Пожежу в Криму видно з космосу
Пожежу в Криму видно з космосу / Фото: t.me/Crimeanwind
Пожежа з космосу
Пожежу у Феодосії видно з космосу / Фото: t.me/Crimeanwind

Які ще об'єкти уражені в Криму

Окрім інформації про влучання в нафтобазу, Telegram-канал Supernova+ також повідомив про можливу пожежу на одній із автозаправних станцій у цьому ж районі. Наразі деталі цього інциденту та ступінь пошкоджень інфраструктури уточнюються.

За даними Кримського вітру, можливо був "приліт" по електропідстанції "Кафа" 220 кВ під Феодосією. Світло моргає у Феодосії та Сімферополі.

"За даними супутникової зйомки, видно пожежу поруч із підстанцією. Чи була пошкоджена підстанція, невідомо", - ідеться в повідомленні.

Електропідстанція "Кафа" - це високовольтна підстанція напругою 220 кВ. Її основна функція - розворот енергосистеми з півночі на схід і розподіл більшої частини потужності енергомосту між Кримом і Росією.

Підстанція є ключовим вузлом для енергопостачання Криму, обробляючи більшу частину потужності енергомосту, а також забезпечує розподіл електроенергії між північною і східною частинами півострова.

У Криму, можливо, горить підстанція
У Криму, можливо, горить підстанція "Кафа" / Фото: t.me/Crimeanwind
Кадри із супутника
Кадри із супутника / Фото: t.me/Crimeanwind
Підстанція Кафа на карті
Підстанція "Кафа" на карті / Фото: t.me/Crimeanwind

"Над Гвардійським дуже багато дронів і тривають вибухи. Останніми місяцями з Гвардійського армія рф запускає "шахеди" по містах материкової України. Тут же знаходяться їхні склади", - йдеться в повідомленні.

У районі Денисівки дуже багато дронів, з 5:30 було чути вибухи.

Село Денисівка
Село Денисівка / Фото: t.me/Crimeanwind

У Мар'їному (Сімферополь) моргає світло і чути віддалені вибухи. За попередніми даними, є влучання по Сімферопольській ТЕС.

Вибухи у Феодосії - останні новини

Як писав Главред, вдень 29 вересня в тимчасово окупованому Криму несподівано спалахнула пожежа. Попередньо зафіксовано влучання по нафтобазі у Феодосії.

У ніч на 6 жовтня в Криму знову прогриміли вибухи. Півострів атакували дрони. Унаслідок атаки у Феодосії загорілася нафтобаза.

Повідомлялося, що в Криму горить нафтоналивний термінал - найбільший на окупованому півострові.

Феодосійський нафтоналивний термінал горів кілька діб.

Чи можуть ЗСУ прорватися до Криму: думка експерта

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний вважає, що зараз можливість висадки великого десанту на берег тимчасово окупованого Криму малоймовірна.

"SkyNews пишуть про можливість морського десанту. Це у мене викликає посмішку. Коли ми говоримо про висадку ДРГ, якоїсь невеликої групи - це реально. І це вже кілька разів було. І на морські вишки висаджувалися. І на берег висаджувалися. Але, коли ми говоримо про масований морський десант, у якого буде завдання захопити якесь місто в Криму, і утримувати його - у нас, поки що, таких ресурсів немає", - сказав Нарожний в ефірі на Радіо NV.

За його словами, для цього потрібні великі десантні кораблі та можливість висадити десятки тисяч бійців з підтримкою авіації.

Інші новини:

Про персону: Павло Нарожний

Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України.

Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

феодосия новини України новини Криму війна Росії та України атака дронів
