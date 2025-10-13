Рус
У РФ почалися проблеми з набором у війська, у Путіна залишилося два варіанти - ISW

Андрій Ганчук
13 жовтня 2025, 08:36
3264
Більшість "добровольців" - або старі, або хворі, і цікавляться лише грошима або пільгами.
Путін, війська РФ
Путіну доведеться або примусово мобілізувати резерв, або піти на реальні перемовини щодо завершення війни - аналітики / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Головне:

  • "Добровольців" в армію РФ стає дедалі менше, не допомагають навіть гроші
  • До війська окупантів ідуть або старі, або хворі
  • Ситуація може змусити Путіна піти на перемовини щодо завершення війни

Режим глави Кремля Володимира Путіна в країні-окупанті Росії зіткнувся з проблемою набору на контракт у війська для війни проти України. Кількість "добровольців" знижується, не допомагають навіть гроші. Армії загарбників поповнюють або старі, або хворі люди. Схоже, Путіну доведеться мобілізувати резерв або йти на перемовини щодо завершення війни. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

Не допомагають навіть гроші

У зведенні ISW йдеться, що набір скоротився навіть у регіонах, де пропонують найвищі виплати. Як пишуть аналітики, журналісти незалежного видання Ідель Реалії поспілкувалися зі співробітниками військових пунктів набору, які поскаржилися на системні проблеми зі зниженням кількості охочих підписати контракт із Міноборони окупантів.

відео дня

Причому брак "добровольців" фіксується навіть у тих регіонах, де пропонують найвищі виплати. Вербувальники кажуть таке: мовляв, усі, хто хотів "заробити гроші на війні", контракти вже підписали.

Скільки пропонують потенційним окупантам

Журналісти пишуть, що навіть виплати, які кожні 3-4 місяці зростають на 500 тисяч рублів (еквівалентно 6,1 дол., - ред.), тепер дедалі рідше "мотивують" осіб підписувати контракти.

Найвищий так званий бонус за підписання контракту - у Ханти-Мансійському автономному окрузі. Там за відправку на війну пропонують 3,2 млн рублів, що відповідає приблизно 39 300 доларам.

Також до 3,1 млн рублів як одноразову виплату з березня платять і в Свердловській області. Утім, черг підписувати контракти немає.

Хто зараз підписує контракти з Міноборони РФ

У матеріалі йдеться, що кількість і якість продовжує падати. За словами вербувальників із двох регіонів, у новобранці записуються здебільшого особи "надзвичайно похилого віку", причому з хронічними захворюваннями.

В одному з міст на півночі Іркутської області визнали, що проблеми з набором в окупанти існують уже декілька місяців. Потенційні "військові" цікавляться виключно грошовими питаннями.

Цинічні оголошення Міноборони

Ба більше, в Іркутській області військове відомство РФ намагається вирішити питання вербування за допомогою оголошень. Кажуть, що, мовляв, війна скоро закінчиться, а росіянам "треба поквапитися", щоб "отримати [свої] мільйони, перш ніж настане мир". Така риторика особливо розкручувалася перед самітом США і Росії на Алясці 15 серпня.

Крім того, майбутніх окупантів обманюють розповідями про "зарплати" контрактників за рік, вказуючи максимальну планку передової. Утім, пишуть журналісти, це не завжди може бути обманом, оскільки командування кидає новобранців одразу на фронт, де вони можуть не не прожити й року.

Що робитиме Путін

Аналітики нагадали: ще в лютому були сумніви в тому, що збільшення грошових виплат призведе до появи більшої кількості нових кандидатів в окупанти. Тих, кого можна було "купити" за гроші, які Росія здатна виплачувати у великих масштабах, до війська вже рекрутували. А от з рештою - проблема.

У такій ситуації Путін може зіткнутися з вибором.

"Зростаючі фінансові стимули для новобранців і соціальні виплати для військовослужбовців свідчать про те, що рівень набору знижується, і що Росії довелося шукати нові стимули для його стимулювання. ISW продовжує оцінювати, що зменшення набору в Росії до значень, коли РФ не зможе компенсувати свої високі втрати, може частково змусити президента Росії Владіміра Путіна обирати між проведенням примусової мобілізації резерву, яку він дуже не хоче оголошувати, і початком реальних перемовин щодо завершення війни", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Росія збирається воювати з Європою - експерт

Росія може відкрити "другий фронт" у вигляді гібридної війни проти країн Європи, сказав в інтерв'ю Главреду політолог, директор Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

Наразі на подібний розвиток подій вказує поява російських безпілотників над європейськими державами.

"Провокації Росії відбуватимуться безпосередньо на землі, а також із використанням ударних дронів уже по території Польщі чи Румунії. Ймовірно, метою стане логістична інфраструктура. Але під удар можуть потрапити й інші країни. Йдеться про сценарій контрольованої ескалації, де головним сценаристом виступає безпосередньо Путін", - пояснив експерт.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський сказав, що Росія посилює удари, особливо по енергетиці України. Треба підвищувати тиск на Кремль, щоб домогтися тривалого миру.

Україна може влаштувати блекаут у Москві, припустив військовий експерт Олег Жданов. Згідно з думкою аналітика, Сили оборони здатні цього домогтися навіть без ракет Tomahawk. Такий сценарій міг би похитнути трон Путіна.

Американський президент Дональд Трамп пригрозив Путіну передати Україні ракети Tomahawk. Після того, як напередодні Трамп двічі зідзвонився із Зеленським, він сказав, що готовий відправити Києву далекобійні ракети, якщо Кремль не піде на врегулювання війни.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Міноборони РФ Володимир Путін російські війська війна Росії та України Інститут вивчення війни
