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Греція та Кіпр проти прискореного вступу України в ЄС - ЗМІ

27 травня 2022, 11:56

На Кіпрі та в Греції вважають, що потрібно враховувати країни-кандидати із Західних Балкан, багато з яких вже реалізували великі кроки до вступу в ЄС.

Греція і Кіпр
Греція та Кіпр виступають проти прискореного вступу України в ЄС / Фото pixabay.com

Греція та Кіпр підтримують вступ України до Євросоюзу, але виступають проти прискореного процесу. Про це пише Euractiv з посиланням на джерела.

Зокрема, в Міністерстві закордонних справ Греції зазначили, що позиція Афін полягає в необхідності дотримання всіх процедур, передбачених статтею 49 Договору про ЄС. Також грецька сторона надає особливого значення вступу до Євросоюзу країн Західних Балкан. В Афінах вважають, що саме ці країни є безпосереднім пріоритетом.

Що стосується надання Україні статусу кандидата, то Греція спочатку хоче побачити висновок Європейської комісії.

У свою чергу, джерела в уряді Кіпру теж схиляються до того, що потрібно подивитися, в якому напрямку буде розвиватися висновок Єврокомісії. Якщо він буде позитивним, то Кіпр погодиться на надання Україні статусу кандидата. Однак всі процедури мають бути дотримані, що означає довгий процес вступу в ЄС.

Як повідомляв Главред, за даними видання Corriere Della Sera, британський прем'єр Борис Джонсон в ході візиту до Києва 9 квітня запропонував президенту Володимиру Зеленському альтернативу вступу України до ЄС. Йдеться про Європейський альянс, який протистоятиме агресії РФ.

Вступ України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку України на вступ до ЄС. На Банковій рішення назвали історичним моментом.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 1 березня заявив, що заявка на вступ України до Євросоюзу за прискореною процедурою прийнята Європарламентом. Документ на стадії розгляду.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що інтеграція України в ЄС - це вже вирішене питання. На його думку, на даний момент є 100% впевненість, що все вирішиться на користь Києва.

8 квітня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що заявку України про вступ до Євросоюзу подадуть цього літа.

Терміни вступу України до ЄС можуть бути значно меншими, ніж для інших країн у тому випадку, якщо офіційний Київ оперативно відповість на запитальник Європейської комісії. Отримання статусу країни-кандидата в ЄС дозволить українській державі отримати потужну інфраструктурну підтримку. Про це заявила президент Європейського парламенту Роберта Метсола.

17 квітня заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна заповнила опитувальник про статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Відтепер варто очікувати відповідних рекомендацій з боку Єврокомісії.

24 квітня міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг виступив проти вступу України до Європейського Союзу. Він вважає, що модель відносин між Європою та Україною повинна відрізнятися від повноправного членства.

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