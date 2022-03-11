Україна вже стовідсотково стане членом Євросоюзу - Кулеба

Дмитро Кулеба про членство України в ЄС / Reuters

Членство України в Європейському Союзі - це лише питання часу, але наразі є стовідсоткова впевненість, що це станеться, повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба під час телемарафону.

"Те, що вночі сталося, якщо порівнювати з тим, що було три тижні тому, то це революція, яка відповідає інтересам України і ЄС, і ставить членство України вже на рейки", - заявив він.

За словами Кулеби, якщо резолюція Європарламенту - була ідеєю, то тепер "нас поставили на рейки і наш поїзд поїхав у бік ЄС". Тому це рішення неформального саміту не можна оцінювати якось однозначно, є нюанси.

"Вона (Єврокомісія - ред.) зробить цей крок, це питання часу. З сьогоднішнього дня ми знаємо на 100%, що Україна буде членом ЄС. Тепер це питання часу", - сказав дипломат.

Голова МЗС додав, якщо до початку війни ми гіпотетично мріяли про членство, то тепер ми однозначно станемо.

"Авторитет Зеленського дозволяє нам прискорити ці процеси, але це не відбудеться за день або за тиждень", - заявив він.

Нагадаємо, у Версалі відбувся екстрений саміт ЄС, присвячений питанням російської агресії проти України. Одним з найбільш спірних положень, що обговорювалися на ньому, стало питання про прагнення України вступити в ЄС. Як повідомив після саміту президент Литви Гітанас Науседа, переговори пройшли успішно для нашої країни – європейські лідери сказали " так " євроінтеграції України.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що вважає нереальним вести переговори про вступ до ЄС з країною, що перебуває в стані війни.

Читайте також: