У Зеленського поставили умову: Україна не погодиться на альтернативи вступу до ЄС

В ОП оцінили перспективи вступу України до ЄС / УНІАН

Україна не погодиться на альтернативи вступу в ЄС, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми не погодимося на альтернативи вступу в ЄС, які знову почали звучати останнім часом" - сказав він в ході виступу в аналітичному центрі Atlantic Council.

Єрмак також зазначив, що Україна здатна посилити обороноздатність Чорноморського і Балтійського флангів НАТО. "Взагалі ж глибоке включення України в багатосторонні формати, що поліпшують її інтеграцію з міжнародним співтовариством, є важливим фактором безпеки", - сказав він.

Зазначимо, що раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що пропонує створити новий політичний союз, в який можна буде приймати країни, що не входять в ЄС, наприклад, Україну. запропонувавши "створити те, що назвав би європейське політичне співтовариство".

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Заявку на вступ до Євросоюзу президент України Володимир Зеленський підписав 28 лютого 2022 року. Зараз вона знаходиться на розгляді. Україну очікує присвоєння статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

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