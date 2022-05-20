УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Зеленського поставили умову: Україна не погодиться на альтернативи вступу до ЄС

20 травня 2022, 18:58

Україна здатна посилити обороноздатність чорноморського і балтійського флангів НАТО, підкреслив Андрій Єрмак.

Євросоюз, Україна
В ОП оцінили перспективи вступу України до ЄС / УНІАН

Україна не погодиться на альтернативи вступу в ЄС, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми не погодимося на альтернативи вступу в ЄС, які знову почали звучати останнім часом" - сказав він в ході виступу в аналітичному центрі Atlantic Council.

Єрмак також зазначив, що Україна здатна посилити обороноздатність Чорноморського і Балтійського флангів НАТО. "Взагалі ж глибоке включення України в багатосторонні формати, що поліпшують її інтеграцію з міжнародним співтовариством, є важливим фактором безпеки", - сказав він.

Зазначимо, що раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що пропонує створити новий політичний союз, в який можна буде приймати країни, що не входять в ЄС, наприклад, Україну. запропонувавши "створити те, що назвав би європейське політичне співтовариство".

читайте такожВ Австрії попередили: вступ України до ЄС може затягнутися на 10 років

Заявку на вступ до Євросоюзу президент України Володимир Зеленський підписав 28 лютого 2022 року. Зараз вона знаходиться на розгляді. Україну очікує присвоєння статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Інші новини:

Євросоюз Андрій Єрмак
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:42

ЗСУ 20 разів розбили там війська РФ: ворог перекинув у Чорнобаївку понад 100 одиниць техніки

19:34

Грошовий достаток і щастя в особистому житті: 4 знака стануть везунчиками в молодик 30 травня

19:31

Чому Путін набагато страшніший за Гітлера, а росіяни – гірші за гітлерівцівПогляд

19:29

"Абсолютне зло": Зеленський різко висловився щодо обстрілу Лозової

19:15

Світ зрозумів, що Росія програє: хто і як точить ножі, щоб забрати своє

Реклама
18:58

У Зеленського поставили умову: Україна не погодиться на альтернативи вступу до ЄСВідео

18:57

У родині відомого українського режисера горе - з життя пішла його мама

18:44

ЗСУ гнатимуть війська РФ з півдня і сходу України, для контрнаступу потрібна важка зброя - ГУРВідео

18:32

Боєць ЗСУ закрив собою дівчинку під час обстрілу на ЗапоріжжіВідео

18:27

Сафарі на рашистів: снайпер ЗСУ розповіла, як розстрілювали колони РФВідео

18:13

Плач над майбутньою могилкою Росії, або Чому у війні з РФ українці можуть померти від сміхуПогляд

18:05

Ніхто не погоджувався підвезти: дівчина на 8 місяці вагітності пішки тікала з МаріуполяВідео

17:59

Пугачова - велика, а Галкіна не чекають: путініст Лепс висловився про повернення Примадонни в РФ

17:56

Німецькі зенітки прикриють небо: ЗСУ озброять самохідками GepardВідео

17:53

Про бази РФ і запуск ракет промовчали: у Лукашенка заявили, що не воюватимуть проти УкраїниВідео

17:38

З гранатами зі сльозогінним газом: в Енергодарі рашисти жорстоко розганяють протести рятувальниківВідео

17:28

Електропостачання повернули вже в 863 з 1016 деокупованих населених пунктів - ОП

17:20

"І Німеччина, і Франція були готові здати Україну": експерт розповів, що не так з нашими союзниками

17:10

Путін бере участь в управлінні війною проти України, від влади його поки що не відсторонять - CNNВідео

17:09

Три рази пропонували, а ми відмовлялися: Потап розповів, як їм пропонували представляти Росію на Євробаченні

Реклама
17:07

Гороскоп на літо 2022: на що розраховувати знакам стихії повітря - грошовий успіх або особисте щастя

16:59

Рознесли базу РФ з "феєрверком": розвідники ДШВ знищили 30 рашистів, викликавши вогонь на себеВідео

16:40

Як виглядає лідер Kalush Orchestra без рожевої панамки - рідкісні знімки Олега Псюка

16:36

На Харківщині росіяни укріпили свої позиції аміачною селітрою – фотоВідео

16:33

Депутати пропонують позбавляти громадянства військовозобов'язаних українців, які втекли за кордонВідео

16:32

Буде неймовірний смак і аромат: що найкраще посадити поруч із перцем

16:29

Чому війну Росії і України не зупинити пошуком компромісуПогляд

16:27

У розвідці Міноборони назвали умову завершення війни в УкраїніВідео

16:04

Нова пошта кардинально змінює тарифи та умови зберігання з 23 травня

15:56

Сили РФ занепадуть, ЗСУ зможуть їх витіснити: генерал США назвав терміниВідео

15:44

"Дружина чекає дитину, чекає мене і кросівки": Земфіра записала пісню-звернення до російських окупантівВідео

15:42

У МІУ переконані, що зруйновану інфраструктуру вдасться відбудувати за 2 роки

15:38

Ракетний удар по Одещині: окупанти знищили "стратегічно важливий об’єкт" – туалет на пляжіВідео

15:37

В Україні рекордне подорожчання на АЗС: ціни злетіли на 10-15 грн за літрВідео

15:28

Десантники ЗСУ "підсмажили" зі Стугни і Javelin два танки окупантів – ефектне відеоВідео

15:23

"Вони публічно підтримали масове вбивство українців": Гордон показав головних зірок-рашистів

15:05

Сили спецоперацій рознесли позицію ворожих протитанкістів: яскраве відео

14:41

Окупанти вдарили по школі в Сєвєродонецьку, де ховалися понад 200 осіб: є загибліВідео

14:02

Розвідкою РФ в Україні керує жорстокий спецназівець з українським корінням: що про нього відомоВідео

13:51

Як Лукашенко і американські протикорабельні ракети допоможуть США публічно принизити РосіюПогляд

Реклама
13:38

Гороскоп Таро на червень 2022: Ракам - сварки, Левам - тріумф, а Дівам - великий прибутокВідео

13:24

Президент ФК "Рух" Григорій Козловський отримав "Знак пошани" за допомогу ЗСУВідео

13:12

Сенатор РФ вибухнув заявою, що Кремль воює в Україні проти росіянВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 21 травня 2022: Ракам - неприємна поїздка, Дівам - витрати, Скорпіонам - великі гроші

12:34

Світ "косить" нова хвороба: що відомо про віспу мавп і в які країни вже проникла зараза

12:23

Літнє сонцестояння 2022: що потрібно зробити, щоб залучити благополуччя і здоров'я

12:06

У дворах кладовища, жоден будинок не вцілів: Гайдай показав фото "другого Маріуполя" на ДонбасіФотоВідео

11:53

Під Києвом священики УПЦ МП викрадали людей, "віджимали" гуманітарку і хрестили окупантівВідео

11:41

Київський міст у Чернігові можна відбудувати за пʼять місяців – Тимошенко

11:37

Поки Путін ламає зуби в Україні, НАТО розширюватиметься: посол назвав терміни вступу УкраїниВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти