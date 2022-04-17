Україна вже заповнила опитувальник ЄС про статус кандидата - ОП

Україна заповнила опитувальник щодо статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Відтепер варто очікувати відповідних рекомендацій з боку Єврокомісії, заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Як президент і обіцяв Урсулі фон дер Ляйєн, коли вона відвідувала 8 квітня Україну, що протягом тижня Україна заповнить опитувальник, який пані Урсула привезла з собою. Сьогодні минув тиждень, і можемо констатувати, що той документ, який привезла пані Урсула, з українського боку заповнений", - заявив Жовква.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Європейський Союз може зупинити війну Росії проти України, якщо введе заборона на купівлю російських газу і нафти.

Таке рішення призведе до того, що у Москви не буде грошей на фінансування військової агресії. Ембарго змушені будуть сплатити і європейці, проте витрати не стануть критичними. Про це заявив економіст, професор економіки паризької школи політичних наук Сергій Гурієв.

За словами глав МЗС Нідерландів і Литви, вони відкриті для пошуку способів боротьби з російською нафтою, щоб Росія припинила обстріли українських міст.

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