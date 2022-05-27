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Джонсон запропонував Зеленському альтернативу вступу України до ЄС - ЗМІ

27 травня 2022, 10:37

Борис Джонсон вже представив ідею українському президенту Володимиру Зеленському в ході візиту до Києва 9 квітня.

Зеленський, Джонсон
Борис Джонсон і Володимир Зеленський / Офіс президента

В якості альтернативи вступу в Євросоюз Україні може бути запропоновано приєднатися до Європейського альянсу, який буде протистояти агресії РФ.

Як пише Corriere Della Sera, через невиразну позицію окремих країн щодо перспективи членства України в Європейському Союзі британський прем'єр Борис Джонсон виступає з пропозицією нової системи політичних, економічних і військових союзів.

Відзначається, що Джонсон вже представив її українському президенту Володимиру Зеленському в ході візиту до Києва 9 квітня.

Хто може увійти в новий союз

За даними видання, запропонована модель Європейської співдружності включатиме:

  • Великобританія (лідер);
  • Україна;
  • Польща;
  • Естонія;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Туреччина (на більш пізньому етапі).

У той же час на сьогодні Київ не зайняв певної позиції з даної ініціативи. Але українська еліта переконалася, що в Німеччині і Франції мало хто сподівається на поразку Володимира Путіна, з чим пов'язані зволікання з санкціями проти Росії і поставками зброї.

Коли може бути прийнято рішення

Автори не виключають, що Зеленський чекає саміту лідерів Євросоюзу 23 червня і їх рішення щодо статусу кандидата на вступ до ЄС. Але не факт, що рішення цього саміту буде таким, на який розраховує Україна. Оскільки воно може викликати протести Албанії та Північної Македонії, які роками чекають статусу кандидата.

Corriere Della Sera вважає, що проект Лондона є колосом на глиняних ногах, оскільки у нього немає такої фінансової можливості підтримувати Україну, як у Європейського Союзу.

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Нагадаємо, що заявку на вступ до Євросоюзу президент України Володимир Зеленський підписав 28 лютого 2022 року.

Зараз вона знаходиться на розгляді. Україну очікує присвоєння статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

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