Європарламент прийняв заявку України на членство в ЄС

Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС

Заявка на членство України в ЄС за прискореною процедурою вже прийнята Європейським парламентом.

За словами глави офісу президента Андрія Єрмака, зараз вона вже перебуває на розгляді.

"Вчора президент Володимир Зеленський підписав заявку про вступ України до ЄС за прискореною процедурою. Зараз заявка прийнята, зареєстрована. Вона - на розгляді", - заявив він.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС.

За його словами, за останні дні наша країна показала, хто такі українці, а Росія показала, ким вона стала.

За його словами, Росія не розраховувала на таку солідарну і потужну реакцію, але Україна змінила цю історію.

"Євросоюз вирішив постачати нам зброю, ми вдячні. Я говорив з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен про подальші сильніші кроки. Європейці усвідомлюють, що вони борються за нашу країну, а значить за всю Європу, за мир для всіх країн Європейського Союзу", - сказав Зеленський і додав, що це дає Україні право звернутися до ЄС щодо негайного приєднання до Євросоюзу за новою спеціальною процедурою.