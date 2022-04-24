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Глава МЗС Австрії виступив проти членства України в ЄС

24 квітня 2022, 09:37

Олександр Шалленберг вважає, що Україна не повинна отримати статус кандидата в червні, як розраховує президент України Володимир Зеленський.

Олександр Шалленберг
Олександр Шалленберг / Фото УНІАН

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг виступив проти вступу України до Європейського Союзу. Він вважає, що модель відносин між Європою та Україною повинна відрізнятися від повноправного членства.

Про це він заявив під час виступу на 14-му саміті європейських медіа в Лех-ам-Арльберзі, повідомляє Європейська правда.

Шалленберг вважає, що Україна не повинна отримати статус кандидата в червні, як розраховує президент України Володимир Зеленський. Він обґрунтував свою позицію тим, що є держави Західних Балкан, які проходили набагато довший шлях до кандидатства.

"Ми експортуємо наш західний спосіб життя", - додав він і підкреслив, що необхідне подальше поглиблення відносин.

За словами Шалленберга, мають бути інші моделі, окрім як вступ України до ЄС. Зокрема, приєднання до єдиної економічної зони ЄС або просто збереження чинного рівня Угоди про асоціацію.

Шалленберг закликав до більшої гнучкості пошуку механізмів зближення України та ЄС.

Що стосується війни Росії проти України, Шалленберг підкреслив, що Австрія нейтральна у військовому відношенні, але не в політичному. Він також зазначив, що мова йде про захист західної моделі життя з її фундаментальними правами і свободами.

Вступ України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку України на вступ до ЄС. На Банковій рішення назвали історичним моментом.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 1 березня заявив, що заявка на вступ України до Євросоюзу за прискореною процедурою прийнята Європарламентом. Документ на стадії розгляду.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що інтеграція України в ЄС - це вже вирішене питання. На його думку, на даний момент є 100% впевненість, що все вирішиться на користь Києва.

8 квітня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що заявку України про вступ до Євросоюзу подадуть цього літа.

Терміни вступу України до ЄС можуть бути значно меншими, ніж для інших країн у тому випадку, якщо офіційний Київ оперативно відповість на опитувальник Європейської комісії. Отримання статусу країни-кандидата в ЄС дозволить українській державі отримати потужну інфраструктурну підтримку. Про це заявила президент Європейського парламенту Роберта Метсола.

17 квітня заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна заповнила опитувальник про статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Відтепер варто очікувати відповідних рекомендацій з боку Єврокомісії.

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