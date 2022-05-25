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"Має бути єдність у всьому": Зеленський розкритикував Європу через позицію щодо України

25 травня 2022, 11:00

Захід повинен бути об'єднаним. І потрібно знати, що Україна є рівноправним членом західного світу. Поки що Київ до кінця цього не відчуває.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський розкритикував Європу через позицію щодо України / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить єдності країн Заходу щодо підтримки України у війні, яку розв'язала проти неї Росія. За його словами немає єдності ані в питаннях санкцій, ані в поставках відповідної зброї. Про це глава держави сказав під час Українського сніданку в Давосі.

"Заходу потрібно бути об'єднаним...І їм потрібно знати, що Україна є частиною їхнього світу, тоді вони об'єдналися не просто з Україною, а навколо такої ж держави, яка є рівноправною з ними. Поки що ми до кінця цього не відчуваємо", - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що єдності країн Заходу немає з низки питань. Зокрема, це стосується надання зброї та запровадження санкцій проти Росії.

"Якщо ми говоримо про єдність, то повинні говорити про єдність у всьому - надання зброї, надання права на вступ до ЄС. Що ми зараз бачимо? Хіба є єдність в ЄС?... Ми дійшли до шостого пакету санкцій, що передбачає повне ембарго на російську нафту. Єдності в ухваленні рішення немає. Угорщину щось не влаштовує. У нас люди вмирають, а вони говорять про нафту. Фінляндія та Швеція вирішили вступити в НАТО, знову ми бачимо, що комусь не підходить", - зазначив Зеленський.

Плани України щодо вступу до Євросоюзу

9 травня президент Володимир Зеленський під час розмови з керівником Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн заявив, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для інтеграції в Євросоюз. Єврокомісія повинна підготувати звіт, який передадуть на розгляд Євроради.

22 травня Державний секретар Франції у справах Європи Клеман Бон заявив, що процес вступу України до Євросоюзу може затягнутися на 15-20 років. За його словами, Києву слід було б прислухатися до порад президента Еммануеля Макрона, який пропонує подумати над альтернативою варіанту отримання статусу країни-кандидата в ЄС.

Спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що Україна вимагатиме надання державі статусу кандидата на вступ до Євросоюзу вже в червні поточного року. За його словами, українці захищають європейські цінності ціною власного життя. Статус повинен продемонструвати, що Європа цінує і поважає ці зусилля.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

15 травня влада Фінляндії офіційно ухвалила рішення подати заявку на вступ до НАТО.

Соціал-демократична партія Швеції також підтримала вступ країни до НАТО, але політична сила виступила проти розміщення на шведській території ядерної зброї.

Генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу буде швидким. Він додав, що країну "тепло зустрінуть у своїх лавах". Такий крок може зміцнити не лише Фінляндію, а й західний військовий альянс.

Перший заступник голови Росії при ООН Дмитро Полянський пригрозив Фінляндії та Швеції. Він зазначив, що ці країни можуть стати цілями для військових РФ, якщо вони намагатимуться вступити в НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розкритикував бажання Фінляндії та Швеції вступити в НАТО. Він вважає ці країни притулком для "терористичних організацій". Ердоган уточнив, що у Фінляндії та Швеції ведуть діяльність представники "робочої партії Курдистану", яку в Туреччині вважають терористичною організацією.

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