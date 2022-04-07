Україну можуть прийняти до Євросоюзу раніше, ніж інші країни – очільниця Європарламенту

Україна має відповісти на 4 ключові питання - від цього залежать терміни вступу до ЄС / УНІАН

Терміни вступу України до Європейського Союзу можуть бути значно меншими, ніж для інших країн у тому випадку, якщо офіційний Київ оперативно відповість на запитальник Європейської комісії. Отримання статусу країни-кандидата в ЄС дозволить українській державі отримати потужну інфраструктурну підтримку. Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Метсола.

У інтерв'ю Інтерфакс-Україна вона прокоментувала свою обіцянку, дану під час виступу у Раді 1 березня, згідно з якою вона готова допомагати Києву в отриманні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

читайте такожУкраїна мчить до Євросоюзу: Зеленський підписав документ з Польщею та ЛитвоюЗа її словами, Київ очікує на перелік питань, який повинні надіслати днями. Українська влада сподівається на них відповісти за чотири дні. За умови надання відповіді в короткостроковій перспективі, вирішення питання про вступ України до Євросоюзу займе менше часу, ніж це було для інших країн. Тоді Європарламент проконтролює кроки, спрямовані на зближення країни з ЄС.

"У Києві я бачила так багато прапорів ЄС... для нас це момент, щоб відкрити наші обійми. Я розмовляла з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у Києві про те, що вони очікують на список питань, який повинен надійти сьогодні-завтра. Вони сподіваються, що зможуть на них відповісти за чотири дні. Ольга мені сказала (віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина), що їм потрібно чотири дні (щоб відповісти). Звичайно, потім м'яч знову на нашому боці, і тут в гру вступає Європейський парламент. Ми зробимо все, щоб був зроблений кожен крок. Я думаю, що якщо українці нададуть нам відповіді дуже швидко, то тимчасові рамки будуть теж більш звуженими, ніж в інших ситуаціях", - пояснила Матсола.

Також вона додала, що статус держави-кандидата на вступ до ЄС надає широкі можливості для країни. Йдеться про підтримку з питань інфраструктури, освіти та інших програм Євросоюзу.

"Бути кандидатом - це величезний обсяг допомоги, який країна може отримати в плані інфраструктури, згуртованості, освітніх програм, доступу до всіх інших програм ЄС і т.д. І це почнеться негайно, що також надішле сигнал Україні, що ми серйозні", - підкреслила Роберта Матсола.

Питання вступу України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку України на вступ до ЄС. На Банковій рішення назвали історичним моментом.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 1 березня заявив, що заявка на вступ України до Євросоюзу за прискореною процедурою прийнята Європарламентом. Документ на стадії розгляду.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що інтеграція України до ЄС - це вже вирішене питання. На його думку, наразі є 100% впевненість, що все вирішиться на користь Києва.

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