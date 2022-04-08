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Заявку на членство України в ЄС подадуть влітку - Єрмак

8 квітня 2022, 20:40

Україна буде в Європейському Союзі, підкреслив глава Офісу президента.

Євросоюз, прапор
/ Reuters

Заявку України Про вступ до Євросоюзу подадуть цього літа, повідомив глава офісу президента Андрій Єрмак.

Як написав він у своєму Telegram-каналі, про це йшлося у вході візиту в Україну глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен.

"Ми все ближче до ЄС. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що заявку України Про вступ до Євросоюзу подадуть до Європейської Ради цього літа", - написав він.

"Потрібно раніше, ми зробимо все, щоб прискорити цей процес. Зараз пані Урсула фон дер Ляйен перебуває з візитом в Україні. Вона побачила наслідки "русского мира" в Бучі. Ми точно не зупинимося, Україна буде в Європейському Союзі. Наш народ це заслужив як ніхто інший. Цю справу доведемо до кінця", - підкреслив Єрмак.

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Вступ України до ЄС

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку України на вступ до ЄС. На Банковій рішення назвали історичним моментом.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак 1 березня заявив, що заявка на вступ України до Євросоюзу за прискореною процедурою прийнята Європарламентом. Документ на стадії розгляду.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що інтеграція України в ЄС - це вже вирішене питання. На його думку, на даний момент є 100% впевненість, що все вирішиться на користь Києва.

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Євросоюз Андрій Єрмак
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