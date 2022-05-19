"Це не питання кількох місяців або років": Шольц заявив, що для України "немає короткого шляху в ЄС"

Канцлер Німеччини пояснив, що виключення для України буде несправедливим щодо країн Західних Балкан.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що заявка України на приєднання до Європейського союзу не може бути швидко розглянута, незважаючи на масштабне вторгнення Росії. За його словами, таке рішення з боку ЄС буде несправедливим по відношенню до балканських країн.
"Немає короткого шляху в ЄС", - сказав Шольц 19 травня в Бундестазі-нижній палаті німецького парламенту, додавши, що виключення для України буде несправедливо щодо країн Західних Балкан, які також прагнуть до членства, пише Радіо Свобода.
Шольц підкреслив, що"процес приєднання – це не питання кількох місяців або років".
Канцлер Німеччини закликав знайти інші способи допомоги Україні в короткостроковій перспективі, зазначивши, що пріоритетом є "зосередження на тому, щоб підтримати Україну швидко і прагматично".
читайте такожУкраїну можуть прийняти до Євросоюзу раніше – ніж інші країни-глава ЄвропарламентуМіністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже відреагував на заяву Шольца, заявивши про "другосортне ставлення" до Києва з боку деяких країн ЄС.
"Стратегічна двозначність щодо європейської перспективи України, яку практикували деякі столиці ЄС в останні роки, зазнала невдачі, і їй потрібно покласти край. Це тільки спонукало Путіна. Нам не потрібні сурогати статусу кандидата в ЄС, що демонструють другосортне ставлення до України і ображають почуття українців", - написав Кулеба в Твіттері.
Вступ України до Євросоюзу
Президент Володимир Зеленський 9 травня в ході розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн заявив, що Україна вже заповнила і передала другу частину опитувальника для інтеграції в ЄС. Єврокомісія, у свою чергу, повинна підготувати звіт, який передадуть на розгляд Євроради.
Заявка України на вступ до Європейського Союзу розглянуть на засіданні Європейської Ради в червні. Українська держава вже стала частиною сім'ї Європи. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.
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