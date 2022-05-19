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"Це не питання кількох місяців або років": Шольц заявив, що для України "немає короткого шляху в ЄС"

19 травня 2022, 15:53

Канцлер Німеччини пояснив, що виключення для України буде несправедливим щодо країн Західних Балкан.

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Шольц заявив, що для України "немає короткого шляху в ЄС" / УНІАН, Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що заявка України на приєднання до Європейського союзу не може бути швидко розглянута, незважаючи на масштабне вторгнення Росії. За його словами, таке рішення з боку ЄС буде несправедливим по відношенню до балканських країн.

"Немає короткого шляху в ЄС", - сказав Шольц 19 травня в Бундестазі-нижній палаті німецького парламенту, додавши, що виключення для України буде несправедливо щодо країн Західних Балкан, які також прагнуть до членства, пише Радіо Свобода.

Шольц підкреслив, що"процес приєднання – це не питання кількох місяців або років".

Канцлер Німеччини закликав знайти інші способи допомоги Україні в короткостроковій перспективі, зазначивши, що пріоритетом є "зосередження на тому, щоб підтримати Україну швидко і прагматично".

читайте такожУкраїну можуть прийняти до Євросоюзу раніше – ніж інші країни-глава ЄвропарламентуМіністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже відреагував на заяву Шольца, заявивши про "другосортне ставлення" до Києва з боку деяких країн ЄС.

"Стратегічна двозначність щодо європейської перспективи України, яку практикували деякі столиці ЄС в останні роки, зазнала невдачі, і їй потрібно покласти край. Це тільки спонукало Путіна. Нам не потрібні сурогати статусу кандидата в ЄС, що демонструють другосортне ставлення до України і ображають почуття українців", - написав Кулеба в Твіттері.

Вступ України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 9 травня в ході розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн заявив, що Україна вже заповнила і передала другу частину опитувальника для інтеграції в ЄС. Єврокомісія, у свою чергу, повинна підготувати звіт, який передадуть на розгляд Євроради.

Заявка України на вступ до Європейського Союзу розглянуть на засіданні Європейської Ради в червні. Українська держава вже стала частиною сім'ї Європи. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

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