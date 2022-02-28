Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу

Володимир Зеленський / t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на вступ держави до Європейського Союзу. Документ підписано главою держави в понеділок, 28 лютого.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook прессекретар українського гаранта Сергій Никифоров написав про те, що заявка держави на інтеграцію до ЄС є історичним моментом.

"Історичний документ. Заявка на членство в Європейському Союзі, підписана президентом України 28.02.22", - написав він.

Раніше президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що нинішня ситуація дозволяє Україні звернутися до Євросоюзу з проханням прийняти країну до наднаціонального утворення за спеціальною процедурою.

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що наразі настав вирішальний момент, коли в ЄС повинні прийняти рішення про євроінтеграцію України. За його словами, відповідне рішення Брюсселя, яке буде заслуженим, стане кращою підтримкою Києва в складній ситуації.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен зробила заяву про те, що Україна з часом повинна вступити до Євросоюзу, оскільки країни хочуть бачити державу у своїй європейській родині. Вона підкреслила, що інтеграція країни до ЄС в майбутньому повинна відбутися.